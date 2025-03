La polémica opinión que tenía Kurt Cobain sobre el metal: ¿lo detestaba?

Kurt Cobain es uno de los mayores artistas en la historia del rock. Esta leyenda se ha ganado el respeto y cariño de millones de personas en el mundo, gracias a su brillante talento o destacado talento en el género.

De manera particular, este cantante es recordado por su icónica voz, pero, también por lo ciertamente polémicas que fueron algunas de sus opiniones.

El artista dejó en claro ciertos aspectos respecto a algunas bandas, y a varios colegas que no eran tan del agrado de líder de Nirvana.

La polémica opinión de Kurt Cobain sobre el metal

Kurt Cobain tenía ciertos gustos musicales bastante particulares. El vocalista de grandes éxitos como ‘Smells Like Teen Spirit’ o ‘Come As You Are’ siempre fue claro al respecto.

Varias agrupaciones que son consideradas históricas para el rock no eran del agrado de Cobain, especialmente por el contenido de sus letras, como fue Guns N’ Roses.

Sin embargo, Kurt Cobain tampoco se guardó su opinión sobre el metal, y se refirió a él, o a bandas pertenecientes al género en varias ocasiones.

Este legendario cantante tenía gran amistad con algunas bandas de la escena metal. Tal fue el caso de Metallica, por ejemplo.

De hecho, algunas producciones de Nirvana estaban inspiradas en otras bandas del metal, sin embargo, hay algo curioso en este género que destacó Cobain.

En 1993, Kurt se refirió a uno de los jinetes del thrash metal, como lo fue Slayer. Cobain fue claro al hablar sobre esta banda, y expresó que eran de su gusto.

Cobain mencionó que le gustaba como podían ser tan éxitosos y al mismo tiempo tan extremos. Sin embargo, también dejó una frase clave que dejaba entrever su opinión sobre el metal.

Este artista explicó que no estaba tan ‘dentro’ del metal, y que incluso no lo escuchaba mucho, por lo que se entiende que sus raíces musicales estaban más cercanas al rock.

Para muchos, esta opinión fue polémica, especialmente por el auge del género en aquella época. Sin embargo, esto no evitó que Cobain resaltara el trabajo de colegas de dicho género, como Slayer.

De esta manera, queda claro que Kurt Cobain no detestaba el metal en lo absoluto, pero, si dejaba en evidencia que no era de sus géneros más escuchados.