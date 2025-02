Jugador de Santa Fe publicó mensaje en inglés y la embarró; los memes no lo perdonaron

Omar Albornoz, jugador de Independiente Santa Fe, se convirtió en noticia durante este 21 de febrero. El reconocido delantero posteó un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde anunció su regreso a las canchas.

El extremo había estado ausente debido a una lesión, sin embargo, se logró recuperar de manera satisfactoria, para afrontar los próximos partidos del ‘León’.

Este mensaje emocionó a los hinchas de los ‘cardenales’, solo que, estaba en inglés y el jugador cometió un grave error por el que, por supuesto, los memes no lo perdonaron.

A través de su cuenta de Instagram, Albornoz publicó una fotografía con la camiseta de Santa Fe. Allí se lo puede ver celebrando.

Dicha postal fue acompañada por una corta frase en la que el extremo quiso escribir «estoy de regreso». Esto traducido al inglés se llama ‘I’m back’.

Sin embargo, escribió ‘I’m is back’, lo que claramente implica un error, el cual no le perdonaron en redes sociales.

Esto, por supuesto, desató una gran cantidad de memes en las redes sociales, donde aprovecharon para hacer burla del inglés del atacante.

A esto se unieron los propios hinchas de Santa Fe, quienes incluso le recomendaron al delantero hacer un curso de inglés, claramente, todo desde la burla inocente.

