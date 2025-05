¡Irreconocible! Así luce hoy Angus T. Jones, el niño de ‘Two and a Half Men’

Angus T. Jones fue, sin lugar a dudas, el chico dorado de la televisión en los 2000. Todos lo conocieron como Jake Harper, el simpático, inocente y algo torpe sobrino de Charlie Sheen en Two and a Half Men, la sitcom que arrasó en audiencia durante más de una década.

Pero hoy, ese niño que se robó el corazón de millones lleva una vida completamente distinta: sin cámaras, sin escándalos y con los pies bien puestos en la tierra.

Aunque muchos piensan que Two and a Half Men fue su debut, lo cierto es que Angus ya tenía varios papeles bajo el brazo antes de convertirse en una estrella. Su primera aparición fue en 1999, con apenas cinco años, en la película El secreto. Luego llegaron títulos como See Spot Run, The Rookie, Bringing Down the House y hasta George de la Selva 2. Todo indicaba que Hollywood tenía a un nuevo talento infantil entre manos.

Pero fue con Jake Harper donde todo explotó. El personaje lo lanzó al estrellato a nivel mundial, y en 2010, con solo 17 años, firmó un contrato que lo convirtió en el actor infantil mejor pago de la TV estadounidense: 7.8 millones de dólares por dos temporadas.

Sin embargo, la fama vino acompañada de incomodidades. “No quiero contribuir al mensaje que la serie transmite”, dijo años después, cuando su personaje comenzó a involucrarse en tramas más adultas que lo hacían sentir fuera de lugar.

Así se ve en la actualidad Angus T. Jones

Esa incomodidad fue el comienzo de su retiro. A los 19, Angus se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se bautizó y comenzó a replantearse su camino. Sintió que la actuación ya no era compatible con su nueva forma de ver el mundo. Su presencia en la serie fue disminuyendo hasta su salida definitiva en 2014, aunque volvió fugazmente en el capítulo final en 2015, como un guiño a los fans y a su historia.

Desde entonces, eligió la calma. Estudió en la Universidad de Colorado Boulder, trabaja en la empresa multimedia Tonite y colabora con causas benéficas como Power of Youth para el St. Jude Children’s Research Hospital. Angus T. Jones cambió el guion de su vida, y aunque ya no esté en la pantalla, sigue dejando huella.

