Hora y dónde ver en VIVO Liverpool vs Real Madrid por la UEFA Champions League

Sigue la pelea por obtener la preciada orejona, por lo que cientos de personas están a la expectativa de saber quien será el equipo afortunado que se va a quedar con la copa en este semestre. Por eso, este martes, se juega Liverpool vs. Real Madrid en uno de los encuentros más esperados de la fecha que se va a realizar en Inglaterra.

En esta oportunidad, los ingleses reciben a los españoles con una sed de triunfo, por lo que buscan quedarse con el triunfo en casa. Mientras que el Real Madrid viene de brillar en la Liga EA Sports, ocupando el primer lugar y ganando varios de sus últimos encuentros.

Leer más: Álvaro Carreras vuelve al Real Madrid; ¿cuánto costó su fichaje?

Como si esto fuera poco, el club merengue demostró que tiene todo para poder ganar en esta oportunidad, pues ya se quedó con los tres puntos de los últimos tres partidos en la fase de grupos. Por otro lado, Liverpool ya ganó dos de los tres encuentros deportivos que tuvo que disputar en los últimos meses.

Hora y dónde ver en VIVO Liverpool vs. Real Madrid

El historial entre estos dos equipos marca una clara ventaja para el cuadro español, por lo que a lo largo de los partidos que han tenido que enfrentar en la UEFA Champions League. Esto teniendo en cuenta que de los 14 encuentros que han disputado, en doce ganaron los españoles y sólo en cuatro los ingleses.

Liverpool vs Real Madrid se va a jugar este martes cuatro de noviembre del 2025 en Inglaterra. El encuentro será desde las 3:00 p.m. y va a tener transmisión en VIVO por la plataforma de Disney+ en los canales de ESPN.

👕 ¡Todo listo en nuestro vestuario! pic.twitter.com/aNinqf0Hm4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2025

Seguir leyendo: Sergio Ramos lanzó canción de ‘despecho’ dedicada al Real Madrid y desató memes en redes

Según se dio a conocer en redes sociales, ya no hay entradas para este encuentro deportivo, por lo que serán cientos de personas las que van a estar viendo este importante partido.

El Real Madrid por ahora no ha dado a conocer cuál será su once inicial, pero se espera que tal y como en oportunidades pasadas Mbappe y Vinicius Jr hagan parte de ellos. Mientras que en el caso del Liverpool, se espera que se posicionen tal y como en los últimos encuentros, con el fin de poder quedarse con los tres puntos, dejando en su defensa a Conor Bradley, Ibrahima Konaté y Virgil van Dijk.