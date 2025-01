¿Habrá nuevo álbum de System of a Down próximamente? Esto es lo que se sabe

System of a Down es, sin dudas, una de las bandas más grandes en la historia del metal, e incluso de la música en el último tiempo. Esta agrupación es capaz de generar grandes emociones en todo el mundo.

Clara muestra de esto fue el reciente anuncio de su concierto en Colombia, el cual agotaron en muy poco tiempo, incluso a pesar de ser en un escenario de la magnitud del estadio Nemesio Camacho El Campín.

El regreso de esta banda a los escenarios es de los más esperados de los últimos años. Sin embargo, algunos anhelan nueva música, o hasta incluso un nuevo álbum, y al respecto habló un integrante de la banda.

¿Habrá un nuevo álbum de System of a Down?

Han pasado ya 2 décadas del último lanzamiento de estudio de System of a Down. Fue en 2005 cuando la banda logró estremecer la escena musical con los ‘Mezmerize’ e ‘Hypnotize’.

Pocos pensaban que aquellos serían los últimos lanzamiento de SOAD. Sin embargo, algunas diferencias entre los integrantes de la banda causaron que la agrupación tomara distancia de la palestra pública.

A pesar de esto, en el presente algunas de estas diferencias parecen solventadas, lo que ha dado paso a que se anuncien las fechas ya conocidas.

Aun así, recientemente, Shavo Odadjian, el bajista de System of a Down habló con Eddie Trunk respecto a los planes de la banda a futuro.

El artista explicó que efectivamente las relaciones dentro de la banda han mejorado, por lo que optarán por probar en el escenario si finalmente su unión vuelve a funcionar.

Sin embargo, en lo que se refiere a nueva música, Odadjian reveló para Blabbermouth que no se ha establecido si habrá un nuevo álbum de la banda. Sin embargo, en caso de que lo haya, aseguró que debe ser increíble.

Shavo explicó que si lo hicieran tendrían que buscar igualar lo que consiguieron en 2005, por lo que no sería para nada algo sencillo. Sin embargo, el bajista fue insistente en que no han iniciado ningún tipo de grabación, y que incluso no se ha hablado al respecto.

Lo cierto es que, al menos por ahora, System of a Down volverá a los escenarios, y esperan que pueda resultar de buena manera, para así planear una gira en mayor magnitud. Por su parte, los fanáticos de la banda en Colombia los espera para su show el próximo 24 de abril.