Grave lesión de Musiala en el Mundial de Clubes impacta al mundo del fútbol

Una dramática escena se vivió en el Mundial de Clubes 2025 durante el encuentro entre PSG y Bayern Múnich en el Mercedes-Benz Stadium. A pocos segundos del cierre del primer tiempo, una desafortunada jugada terminó con Jamal Musiala tendido en el césped, víctima de una lesión que ha generado preocupación en el mundo del fútbol.

El joven talento alemán, de apenas 22 años, sufrió una torcedura grave en su tobillo izquierdo tras un fuerte cruce con el arquero Gianluigi Donnarumma.

El momento fue escalofriante. Musiala, al intentar anticipar a Donnarumma y al defensor ecuatoriano Piero Hincapié tras un pase filtrado de Michael Olise, terminó siendo aplastado por el cuerpo del arquero italiano, quien se lanzó a disputar el balón. La caída fue aparatosa, y la pierna de Musiala quedó en una posición anormal, provocando de inmediato gestos de dolor que alarmaron tanto a compañeros como a rivales.

“Jamal Musiala tiene que ser retirado del campo por lesión. ¡Estamos contigo, Jamal!”, informó oficialmente Bayern Múnich en sus redes sociales, en una muestra de apoyo para el mediocampista ofensivo, que fue retirado entre lágrimas. Las cámaras captaron con claridad el rostro desfigurado por el dolor del jugador bávaro, mientras gritaba desconsolado al notar la gravedad del daño.

El partido, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Clubes y disponible para Sudamérica a través de Disney+, venía siendo un espectáculo de alto nivel, con atajadas destacadas de ambos arqueros. Sin embargo, la lesión de Musiala eclipsó el buen juego mostrado hasta ese momento.

La reacción de Donnarumma

La reacción de Donnarumma fue reveladora: tras el impacto, el arquero italiano se llevó las manos al rostro, evidentemente consternado por la magnitud del accidente. Jugadores de ambos equipos rodearon rápidamente al alemán y exigieron la entrada del cuerpo médico, que no tardó en asistir al jugador visiblemente afectado.

Musiala fue sustituido al inicio del segundo tiempo por Serge Gnabry, mientras se espera el parte médico oficial del club alemán. No obstante, los primeros reportes no son alentadores. Aunque todavía no se ha confirmado una fractura, los especialistas estiman que el tiempo de recuperación podría extenderse por lo menos a cuatro meses.

El dolor de Musiala no solo dejó mudo al estadio, sino que también generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde aficionados, exfutbolistas y personalidades del deporte han enviado fuerza al joven, quien es considerado uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo.