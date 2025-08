La Selección Colombia se enfrentó a Brasil en la final de la Copa América Femenina 2025 y las colombianas hicieron historia. En un partido bastante luchado, las ‘cariocas’ lograron superar a las colombianas en el tiempo suplementario.

El encuentro inicio con la Selección Colombia atacando y generando la mayoría de las oportunidades del partido. En el minuto 13, Linda Caicedo generó la primera oportunidad de peligro para la ‘tricolor’ y la arquera de Brasil logró controlar, una muestra de lo que se venía en la final.

Fue en el minuto 25 cuando Linda Caicedo abrió el marcado del encuentro. Las jugadoras hicieron varios toques en el área y luego la delantera de Colombia remató para lo que fue el primer gol del partido y la ilusión para los colombianos.

Colombia siguió generando oportunidades y querían liquidar el encuentro. Sin embargo, las brasileñas no cedieron y en la última jugada del primer tiempo consiguieron una falta en el área y penal, luego de una revisión en el VAR.

En el minuto 45+6, Jorelyn Carabalí tuvo una fricción con una jugadora brasileña en el área y llamaron del VAR a la árbitra, quien decidió pitar penal a favor de Brasil. Las jugadoras se fueron al medio tiempo con el marcador 1-1.

Luego del primer tiempo, las brasileñas iniciaron a generar más oportunidades y justo en el momento en que estaban constantemente atacando el área de Colombia, Tarciane marca autogol, tras una confusión en el área y la ‘tricolor’ se adelanta en el marcador.

En el minuto 79, Amanda empató el encuentro para Brasil y Colombia, en una jugada bastante buena, se llevó la pelota y en el borde del área le hizo un pase a Mayra Ramírez, quien remató y conseguía el tercer gol de Colombia, que parecía definitivo.

Cuando todo parecía estar definido para Colombia, en la última jugada del partido, Marta empató el partido para Brasil con un golpazo en el área. Con este resultado, las jugadoras se fueron al tiempo suplementario.

A lo último del primer tiempo suplementario, Marta demostró su talento y lo histórica que es en Brasil y volvió a sorprender en el área, dejando el encuentro 4-3 a favor de las ‘cariocas’.

En el minuto 115, Leicy Santos le devolvió la fe a los colombianos. Tras una falta en el borde del área, la colombiana cobró y le hizo una caricia al balón, que entro directamente al ángulo superior del arco de Brasil.

LEICY SANTOS BANGS THE FREE KICK THIS GAME IS INSANE pic.twitter.com/BX9VDBPEBU