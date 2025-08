Fallece querida actriz de The Walking Dead a los 33 años; esto se sabe

La actriz estadounidense Kelley Mack, conocida por interpretar a Addy en la novena temporada de The Walking Dead, falleció el pasado 2 de agosto a los 33 años, en Cincinnati, Ohio, su ciudad natal.

Según se conoció, Kelley Mack falleció tras una dura lucha contra un tipo de cáncer cerebral poco común y agresivo llamado glioma difuso de la línea media.

La noticia se conoció por su familia tres días después. Pues solo hasta este martes 5 de agosto, la familia de Kelley compartió un comunicado a través de las redes sociales de la actriz informando su fallecimiento.

Según el mensaje, Kelley murió de forma pacífica, acompañada por su madre, Kristen, y su tía Karen.

“Una luz tan brillante y ferviente se ha trasladado al más allá… la echaremos de menos tan profundamente que las palabras no lo pueden expresar”, expresó su familia.

¿Quién fue Kelley Mack, de The Walking Dead?

Desde muy joven, Kelley mostró una gran pasión por el arte, el cine y la actuación. A los 16 años ya había recibido un reconocimiento en el Festival de Cine de Tribeca. Más adelante, estudió cine en la Chapman University, de donde se graduó en 2014.

Su carrera artística abarcó más de 35 participaciones en producciones de cine y televisión. Alcanzó reconocimiento en 2018 gracias a su personaje de Addy, una joven luchadora y sensible en un mundo postapocalíptico, en The Walking Dead. Aunque su papel no fue protagónico, fue muy querido por los fans de la serie.

Kelley también apareció en otras series como Chicago Med y 9-1-1, además de actuar en películas independientes como Broadcast Signal Intrusion (2021) y Delicate Arch (2024). Fuera de las cámaras, también trabajó como productora y prestó su voz en anuncios publicitarios para marcas reconocidas como Dr. Pepper, Chick-fil-A y Ross. Incluso realizó trabajos de voz para animaciones, incluyendo un “voice match” para el personaje de Gwen Stacy en Spider-Man: Into the Spider-Verse.