Falcao estalló contra arbitraje tras partido contra Santa Fe: “que se jodan los del VAR”

Después de un tensionante partido en el estadio El Campín entre Millonarios y Santa Fe, por la clasificación a la final de la Liga BetPlay 2025-I, Radamel Falcao García explotó en contra del arbitraje y dio unas fuertes declaraciones durante la rueda de prensa que se realizó finalizado el clásico capitalino.

El partido terminó con un sabor amargo para Millonarios luego de que Santa Fe ganara tras imponerse desde los primeros minutos del encuentro. El cuadro cardenal derrotó a los embajadores (1-2) y selló su paso a la final de la Liga BetPlay 2025-I, en donde se enfrentará a Independiente Medellín.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de goleadores tras los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I

Aunque el ‘Tigre’ rugió en los últimos minutos del partido y anotó un golazo de tiro libre, esta anotación no fue suficiente para que los dirigidos por David González clasificaran a la final. De hecho, Falcao fue uno de los más indignados, no solo por la derrota de Millonarios, sino por una serie de ‘injusticias’ arbitrales que se presentaron durante el clásico.

Una vez terminado el encuentro en el estadio El Campín, Radamel Falcao y el técnico David González atendieron una rueda de prensa en la que el ‘Tigre’ se mostró bastante molesto. La estrella del equipo embajador no se guardó nada y explotó en contra del arbitraje, no solo por el partido contra Santa Fe, sino por otros del semestre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liga BetPlay Dimayor (@ligabetplaydimayor)

¿Qué dijo Falcao tras derrota de Millonarios ante Santa Fe?

Radamel Falcao, visiblemente molesto, arremetió con contundencia contra el arbitraje y el VAR, acusándolos de haber desfavorecido a Millonarios en múltiples oportunidades. El ‘Tigre’ hizo énfasis en dos partidos puntuales, el último con Santa Fe y el empate sin goles contra Once Caldas.

Aunque Falcao siempre intenta mantener una postura serena y tranquila, en esta oportunidad, el futbolista se mostró como nunca y dio una fuertes declaraciones en las que puntualmente acusó al VAR de estar en contra de Millonarios.

Mire también: Así quedó la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay luego del Millonarios vs Santa Fe

“Estamos mal, dolidos, sin encontrar explicaciones. No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro, que perdemos también a Daniel Ruiz, que era muy importante. Lo del primer gol, que hay dudas, pero siempre en todo el torneo, déjeme decir, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era en contra nuestro”, dijo Falcao.

Luego, fue cuando se fue directamente en contra del VAR y citó el partido frente a Once Caldas en Manizales. “Cuando había que revisar, nunca revisaban y que se jodan los del VAR. Pero en Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a Mosquera y uno a Giordana. Me hacen el favor, pero nos robaron. Y todo el torneo, ante la duda, era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios”, expresó con gran molestia el ‘Tigre’.

El desahogo de Falcao por lo que él dice, fue un semestre donde el arbitraje siempre estuvo en contra de Millonarios. pic.twitter.com/2T0GnAJowv — Steven Arce (@stevenarce) June 20, 2025

Finalmente, Falcao se refirió a los múltiples comentarios que hubo sobre que le querían “regalar” el torneo a Millonarios por su llegada al equipo. “Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo? Desde el torneo pasado fue un complot mediático que decía que siempre favorecían a Millonarios, pero no, todo fue en mentira. A la mierda, se cometía una falta y era penal en contra nuestra. Eso es lo que me llevo. Cada jugada dudosa nos la pitaban en contra”.

Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales por parte de la Dimayor respondiendo a las fuertes acusaciones de Radamel Falcao, quien, por primera vez, se mostró furioso y ofuscado por lo sucedido.