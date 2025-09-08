“Estaba obsesionado”: el disco que Noel Gallagher escuchó durante 20 días seguidos

Noel Gallagher es una de las figuras más reconocidas de la música británica. Conocido como guitarrista y compositor principal de Oasis, marcó la historia del britpop en los años 90 con canciones que se convirtieron en clásicos, como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Live Forever.

La banda, liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, se convirtió en un fenómeno global, llenando estadios y vendiendo millones de discos.

Tras su separación en 2009, cada hermano siguió su propio camino, pero la influencia de Oasis nunca desapareció. Ahora, después de más de una década, el grupo anunció su regreso con una gira mundial titulada Oasis Live 25, que celebra los 30 años de su primer disco, Definitely Maybe.

El tour comenzó el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales, y pasará por varias ciudades del Reino Unido, Irlanda, Norteamérica, México y Sudamérica, incluyendo Buenos Aires, Santiago de Chile y São Paulo.

El disco que “obsesionó” a Noel Gallagher

Aunque Noel Gallagher rara vez se declara sorprendido por la música que escucha, en una entrevista con Hot Press en 2015 reconoció que hubo un álbum que lo atrapó por completo: The Next Day, de David Bowie. El músico contó que descubrió el disco gracias a su esposa, quien le avisó que Bowie había lanzado un nuevo sencillo, The Stars (Are Out Tonight).

Su reacción al escucharlo fue inmediata. Tras reproducir la canción, sintió la necesidad de volver a oírla y, poco después, terminó escuchando el álbum entero repetidas veces. Según recordó, llegó a ponerlo durante 20 días seguidos, algo que no le ocurre con frecuencia.

Gallagher destacó que The Next Day logró lo que pocos trabajos consiguen: mantener su frescura, generar emoción y sorprender incluso después de muchas escuchas. Para él, fue una experiencia que reafirmó el poder que puede tener la música, incluso para un artista con tantos años en la industria.