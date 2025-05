Esta fue la canción de The Beatles que más tiempo les llevó grabar ¿Es la más popular?

The Beatles no fueron simplemente una banda; fueron el fenómeno musical que transformó la industria para siempre. Surgidos en Liverpool a principios de los años 60, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr redefinieron los límites del pop y el rock, introduciendo nuevas formas de composición, técnicas de grabación innovadoras y una actitud irreverente que cambió la cultura juvenil mundial. Su influencia fue tan profunda que, hasta hoy, ningún otro grupo ha igualado su impacto artístico, social y comercial.

En este contexto a finales de 1965, The Beatles lanzaron uno de sus sencillos más emblemáticos: ‘We Can Work It Out’, publicado junto a ‘Day Tripper’ el 3 de diciembre de ese año como parte de un lanzamiento doble. Más allá de su éxito en las listas, la canción representó una evolución en el proceso colaborativo entre Lennon y McCartney, dejando en evidencia el equilibrio y tensión, entre dos visiones del mundo opuestas pero complementarias.

Mientras Paul McCartney aportó una melodía optimista, mientras que John Lennon contrarrestó con un puente que revelaba una visión mucho más realista y oscura. En una entrevista con David Sheff en 1980, Lennon comentó: “Paul hizo la primera parte, yo hice el puente, pero después lo tienes a él escribiendo ‘We can work it out / We can work it out’ de manera muy optimista, ya sabes, y yo, impaciente, ‘Life is very short and there’s no time / for fussing and fighting, my friend’.” Esta dualidad le dio a la canción una profundidad emocional inusual para el pop de la época.

¿Cuánto tardaron The Beatles grabando ‘We Can Work It Out’?

Lo más llamativo fue el tiempo invertido en su creación. En una era donde los Beatles podían grabar canciones e incluso discos enteros en pocas horas, ‘We Can Work It Out’ requirió dos días y 11 horas de trabajo en el estudio, convirtiéndose en la grabación más extensa hasta ese momento para la banda. La producción estuvo a cargo del célebre George Martin, quien supo canalizar las tensiones creativas y darles forma musical con maestría.

Con esta canción, The Beatles no solo exploraron nuevas formas de escribir sobre las relaciones humanas, sino que también abrieron la puerta a una nueva etapa de madurez artística. Una pieza que, hasta el día de hoy, sigue siendo estudiada y admirada por músicos, historiadores y fanáticos de la música por igual.

