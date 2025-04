Esta es Ego Kill Talent, la banda encargada de abrir el concierto de System of a Down en Bogotá

System of a Down se presentará en Bogotá este mismo 24 de abril. Luego de una larga espera, la banda dirá presente ne la capital, con un gran show desde el estadio El Campín, en un ‘sold out’ histórico para la agrupación.

De manera particular, la banda de Serj Tankian, pondrá a vibrar la capital, pero, no serán la única agrupación que se presentará en esta noche desde el gran escenario de Bogotá.

La banda brasileña Ego Kill Talent será la encargada de abrir este concierto, y en este caso, luego de que nos visitaran en Radioacktiva, les contamos sobre ellos.

La energía indudable de Ego Kill Talent

Desde que se anunció que System of a Down tendría telonero en Bogotá, y que esta banda se trataría de Ego Kill Talent, esta agrupación llamó gran atención del público colombiano.

Esta banda de origen brasileño tiene más de 1 década de trayectoria, y ha logrado hacerse un nombre reconocido en su país y en el continente, a base de rock y metal.

El 24 de abril será la primera ocasión en la que esta banda se presentará en Colombia, por lo que en su visita a las cabinas de Radioacktiva nos dejaron en claro su gran emoción ante esta oportunidad.

Ego Kill Talent posee una extensa cantidad de éxitos recientes, lo que le ha permitido ser banda telonera de agrupaciones como Metallica, o incluso Linkin Park.

Esta agrupación posee una fanaticada reconocida en el continente, y en esta ocasión buscará brindar un gran show previo a los amantes del metal en Colombia, de los cuales, según la propia banda, esperan un ambiente inigualable.

De hecho, los integrantes de la agrupación resaltaron la presencia de la industria en Colombia, al destacar a una banda como lo es V for Volume, un grupo con vocalista femenina, al igual que ellos.

Por su parte, la banda promete una gran energía, y un show sumamente ruidoso, donde se podrán escuchar varios de sus grandes éxitos, como ‘Call Us By Her Name’, o ‘Reflecting Love’.

Si desea conocer al detalle lo que nos contaron, aquí les dejamos la entrevista completa junto a ‘Luisca’ Guerrero.

El show de Ego Kill Talent está pautado para dar inicio a las 7:30 p.m. en el estadio El Campín este 24 de abril.