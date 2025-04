Este sería el setlist de System of a Down en Bogotá 2025: hay más de 20 canciones

Bogotá está a punto de vivir uno de los conciertos más esperados de la década. System of a Down regresará a Colombia el próximo 24 de abril de 2025 como parte de su explosiva gira mundial «Wake Up!».

El escenario será nada más y nada menos que el Estadio Nemesio Camacho El Campín, y, según lo visto en su pasado show en San Francisco, el público capitalino podrá disfrutar de un setlist con más de 20 canciones que atraviesan toda su carrera.

Más que un concierto, será un ritual para los fans del nu metal. Desde su formación, System of a Down ha sabido combinar crítica social con energía sonora brutal, y esta gira no es la excepción. La variedad en su repertorio demuestra que no se limitarán a sus clásicos más populares: habrá espacio para la nostalgia, la rareza y, por supuesto, los himnos que han marcado generaciones.

La duración del show rondará las dos horas, y cada minuto promete ser un torbellino de emociones y mosh pits. La producción del tour «Wake Up!» ha sido aclamada por su potencia visual y sonora, elevando el estándar de los espectáculos en vivo en la región.

El posible setlist de System of a Down en Bogotá

La banda californiana sorprendió a su audiencia en ese entonces reactivando joyas olvidadas del repertorio. Durante su presentación el 17 de agosto de 2024 en San Francisco, System of a Down incluyó temas que no tocaban desde hace años. Si ese show sirve de referencia, esta sería la lista de canciones que podrían interpretar en Bogotá:

Genocidal Humanoidz (primera vez como canción de apertura)

Suite-Pee

Prison Song

Mr. Jack (con interludio “Hezze”; no la tocaban desde 2019)

Soldier Side – Intro

B.Y.O.B.

Science

Deer Dance

Radio/Video

ATWA

Hypnotize

Needles

Bounce

Suggestions

P.L.U.C.K. (primera vez desde 2018)

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Kill Rock ‘n Roll

Lost in Hollywood

Aerials

DAM

Know (también desde 2018 no la tocaban)

Toxicity

Sugar

System of a Down en Bogotá no será solo un concierto. Será una experiencia sonora y emocional que marcará un antes y un después en la agenda musical del país.

