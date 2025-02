La banda que va a abrir los conciertos de System of a Down en Brasil ¿también estará en Colombia?

System of a Down, la banda de Serj Tankian, Daron Malakian, Shavon Odadjian y John Dolmayan, quienes visitarán Colombia en el próximo mes de abril con su gira ‘Wake Up South America Stadium Tour’, rompe el tablero en Brasil en venta de boletería anunciando más fechas y banda invitada.

System Of a Down anunció no solo dos, sino tres fechas en su última parada en Sao Paulo, Brasil. Los conciertos se realizarán en el Allianz Parque, estadio del club Palmeiras donde se presentaron recientemente artistas como Paul McCartney con doble fecha, Linkin Park también con doble jornada y el de Bring Me The Horizon junto a Motionless In White y Spiritbox.

Ya se confirma la venta de más de 120.000 entradas dejando un precedente en el registro de conciertos en Brasil en cuanto a rock se refiere. Alcanzado a cifras históricas de otros artistas como Taylor Swift y RBD.

¿Quiénes serán los teloneros?

Además, se anunció oficialmente a la banda que los acompañará es AFI. La agrupación de Davey Havok, que muchos reconocemos por grandes éxitos como ‘Miss Murder‘, ‘Silver and Cold‘ y ‘Love Like Winter‘, se unirá a la gira y muchos esperan tenerlos como artistas invitados el 24 de abril en el estadio El Campín.

De momento, por parte de la banda o de la producción encargada del evento no se ha mencionado de alguna banda o artista invitada para este gran concierto que rompió toda expectativa en nuestro país.

Hasta el momento, System Of Adown solo ha anunciado otras fechas en Norte América en compañía de bandas con un músculo en la escena del rock. El 9 de marzo estarán junto a Deftones en Toronto; el 28 de agosto en Nueva York junto a Korn, y el 31 de agosto en Chicago con la compañía de Avenged Sevenfold.