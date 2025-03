El Real Madrid está a un paso de firmar una nueva estrella mundial; les contamos aquí

El Real Madrid, uno de los equipos más importantes de la historia en el fútbol mundial, se prepara para un nuevo fichaje que estremecería al deporte, debido a su calidad, y sorpresa para los hinchas del balompié.

Para nadie es un secreto que el Real Madrid posee una gran plantilla de calidad mundial, especialmente tras la adición de Kylian Mbappé.

Sin embargo, el combinado español no deja a un lado su ambición, y se prepara para un nuevo fichaje con el que reforzaría incluso más su histórica nómina.

El Real Madrid se acostumbra por reforzar sus líneas de manera constante. El equipo español ha sido capaz de conseguir fichajes históricos a lo largo de los años.

En un principio estas adiciones fueron en la línea de la mitad de la cancha, con fichajes de la talla de Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouameni.

Luego de ello, la llegada de Kylian Mbappé fue una adición brillante al ataque del equipo merengue, gracias a gran talento goleador.

Sin embargo, hay un lugar del campo que el club desde hace algunos años no refuerza, y es la defensa.

Si bien en la actualidad el equipo español ya posee una gran cantidad de jugadores de calidad, como es el caso de Antonio Rudiger o Daniel Carvajal, su nuevo fichaje reforzaría esta línea.

El fichaje que prepara el Real Madrid es, nada más y nada menos que, Trent Alexander-Arnold. Este lateral perteneciente al Liverpool se perfila para fichar por el club español, según Fabrizio Romano.

🚨💣 Trent Alexander-Arnold and Real Madrid, closer and closer after story revealed 1 year ago.



The official contract proposal from Real has been sent to TAA and his camp.



Discussions underway on details of the deal; all parties involved CONFIDENT to get the agreement done. pic.twitter.com/jlXHEzP2MX