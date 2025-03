El posible setlist de The Hives en el Estéreo Picnic en Bogotá ¿cuántas canciones toca?

The Hives estará de nuevo en Colombia en el Festival Estéreo Picnic, se trata de un show que todos sus seguidores esperan con ansias. La banda sueca formada en 1993 ya cumple tres décadas en las que han sido reconocidos por sus sonidos de rock de garage, siempre destacándose por su energía aplastante y un sonido power que sigue enamorando a sus seguidores álbum tras álbum.

La banda llega a Bogotá con una nomina incomparable: Chris Dangerous (batería), Vigilante Carlstroem (guitarra rítmica, coros), Niklas Almqvist (guitarra líder, coros), The Johan and Only en el bajo, tras la salida de Dr. Matt Destruction por razones de salud y la voz inconfundible Howlin’ Pelle.

El parque Simón Bolivar será el lugar donde se darán cita los fans de esta gran banda que ya tiene en su repertorio seis álbumes de estudio, entre ellos Veni Vidi Vicious y su más reciente producción, The Death of Randy Fitzsimmons (2023) .

The Hives tendrá un show de más o menos 1 hora aproximadamente, este sería un posible repertorio de canciones basada en conciertos anteriores en su gira :

bogus operandi

main offender

Rigor mortis radio

walk idiot walk

good samaritan

Go Right Ahead

stick up

try it again

hate to say told you so

trapdoor solution

I’m Alive

Bigger Hole to Fill

Countdown to Shutdown

Come On!

Smoke & Mirrors

Tick Tick Boom

Y posiblemente si el ambiente esta lleno de buena energía podrían cantar otras dos canciones.