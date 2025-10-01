El Movistar Arena le apuesta por segunda vez al talento nacional con el ‘Mamá Estoy Triunfando Fest’

El corazón de Bogotá recibió por segunda vez el ‘Mamá Estoy Triunfando Fest’, el festival que le da la oportunidad a los artistas emergentes en Colombia. No solo es presentarse en el Movistar Arena, que es uno de los escenarios más importantes de Colombia, sino son todas las oportunidades que se vienen para las bandas que lo hacen.

Esta iniciativa nació en el 2024, cuando se hizo la primera edición, y su único objetivo es lograr visibilizar todos esos artistas colombianos que podrían convertirse en pioneros del rock y la música alternativa en el país.

El Movistar Arena recibió en su séptimo aniversario a 8 bandas emergentes y 2 agrupaciones que ya están en el ADN de Colombia, V for Volume y Superlitio. La gran percepción del público fue positiva, pues se les da la importancia a los nuevos artistas.

Llegaron demos de más de 465 bandas que querían su oportunidad para brilla en el Movistar Arena. De esa ronda clasificatoria salieron 8 bandas, que fueron las que se presentaron el pasado 28 de septiembre: Problemas de Cardio, Soulterra, Mike Dx, Sueño Tsunami, La Capital Beat, Mc Beto, PINKPUDDLE y La Brigada RPF.