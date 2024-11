“Fue mágico”: el íntimo momento que vivió fan que conoció a Paul McCartney en Bogotá

El pasado 1 de noviembre, Paul McCartney se presentó en estadio El Campín en Bogotá y dio un espectacular concierto que quedará para la historia del rock en Colombia. A sus 82 años, el músico británico cantó durante casi tres horas y emocionó a más de 32 mil personas al interpretar algunos de los grandes clásicos de los Beatles y de su carrera como solista.

Previo al concierto del exBeatle, un oyente de Radioacktiva tuvo la oportunidad de conocer a Paul McCartney y vivir un meet and greet con el legendario artista británico. Lucas Velásquez fue el afortunado ganador del concurso que hizo el Planeta Rock para cumplirle el sueño a un verdadero fan de estar cerca del músico.

Después de vivir un concierto increíble, Lucas Velásquez pasó por El Gallo de Radioacktiva para contar cómo fue su experiencia con Paul McCartney y todos los pormenores de los instantes que estuvo cerca al exBeatle.

Es importante recordar que, para ganar este valioso premio, el concursante debía enviar una hoja de vida en la que demostrara su verdadero fanatismo por Paul. Al respecto, Lucas se encargó de mostrar su gran pasión por McCartney y su música lo que lo llevó a ser uno de los afortunados para conocer a su ídolo.

Fan reveló cómo fue conocer a Paul McCartney

Este 5 de noviembre, Lucas Velásquez pasó por los micrófonos de Radioacktiva para contar cómo fue su experiencia de conocer a Paul McCartney. Inicialmente, el oyente reveló que aún sigue en shock y que ha sido uno de los mejores momentos que ha vivido.

Lucas contó que antes de conocer a Paul McCartney tuvo la oportunidad, junto a otras nueve personas, de estar en la prueba de sonido del músico británico. Durante esta, les prohibieron grabar y tomar fotografías.

Tras escuchar parte de lo que sería el concierto de Paul en Bogotá, llegó el momento más anhelado: conocer a Paul McCartney. Lucas y las otras nueve personas tuvieron la oportunidad de estar cerca al artista británico, saludarlo y tomarse una foto con el legendario músico.

Lucas cuenta que los llevaron a una zona escondida debajo del escenario y fue ahí donde pudieron conocer a Paul. El artista bajó luego de terminar la prueba de sonido e interactuó con los 10 fanáticos. Con ellos, solo compartió unos escasos minutos y se tomó una foto grupal.

Según el oyente, tenían prohibido llorar, no le podían pedir autógrafos, ni entregarle ningún regalo, tampoco podían ingresar con celulares ni otros objetos. Además, contó que solo tuvieron cuatro minutos para interactuar con McCartney.

“Me acuerdo y me da una emoción. El tipo se para frente a mí, me mira con esos ojos de Paul McCarteney y las cejas asimétricas. Y yo le digo “Gracias por sú música. Gracias por escribir la banda sonora de nuestras vidas”. Esa frase la pensé toda la semana. Y él me dice: “De verdad es un placer estar aquí tocando para ustedes””, reveló Lucas con gran emoción.

Después de cruzar esas cortas, pero sustanciosas palabras con Paul McCartney, llegó el momento de la foto grupal, la única que se podían tomar con el artista. Fue entonces cuando Lucas aprovechó y le puso la mano en el hombro derecho.

Tomada la foto, Lucas cuenta que Paul le agradeció a sus fanáticos y recitó un curioso poema, según el oyente, el único en español que el artista se sabe. “Tres conejos, en un árbol tocando el tambor que sí que no, que ya lo he visto yo”, decía el poema.

Finalmente, el artista se despidió y los fanáticos quedaron emocionados. “Todos lloramos, gritamos y nos abrazamos. Todo el tiempo que pasó fueron cuatro minutos y se sintió tremendo”, contó Lucas.

Después de haber cumplido el sueño de conocer a su ídolo, Lucas reveló que lo único que le queda faltando, después de ir a varios de sus conciertos por diferentes partes del mundo, es conocer Liverpool y el museo que hay en honor a los Beatles.