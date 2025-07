Imágenes impactantes: así quedó el carro en el que se accidentó el futbolista Diogo Jota

El mundo del fútbol está de luto tras la trágica muerte del delantero portugués Diogo Jota, quien falleció a los 28 años en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este jueves 3 de julio en Zamora, España.

Jota, actual jugador del Liverpool y recordado por su cercanía con el colombiano Luis Díaz, perdió la vida junto a su hermano menor, André Filipe, de 25 años, también futbolista profesional.

Ambos hermanos viajaban juntos en un automóvil deportivo cuando ocurrió el fatal accidente. La noticia causó conmoción tanto en Portugal como en Inglaterra, donde Jota era una figura destacada del equipo inglés desde su llegada en 2020. Tras la noticia, varios clubes, compañeros y fanáticos han expresado su pesar en redes sociales ante la pérdida de dos jóvenes promesas del fútbol europeo.

Según las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 12:30 a.m. de este jueves en la Autovía Rías Bajas (A-52), a la altura del kilómetro 65 en el municipio de Cernadilla, Zamora. El Lamborghini en el que se desplazaban los hermanos se habría salido de la vía luego de que una de sus llantas se reventara mientras realizaba un adelantamiento. El vehículo se estrelló y se incendió casi de inmediato.

Los bomberos del parque de Rionegro del Puente acudieron al lugar junto a la Guardia Civil y los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando llegaron solo pudieron enfriar los restos del vehículo para evitar que el fuego se propagara, ya que el automóvil había quedado completamente calcinado con los cuerpos en su interior.

El tramo donde ocurrió el accidente era una zona recta, por la que los jóvenes se dirigían hacia Benavente, en dirección contraria a Portugal. La gravedad del siniestro dejó el vehículo totalmente quemado e irreconocible.

En redes sociales, se compartieron algunas imágenes de cómo quedó el vehículo en el que se accidentó el futbolista junto a su hermano. En estas, se logra observar que el carro quedó totalmente destrozado y calcinado.

