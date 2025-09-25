El insólito error de Kevin Mier en México que le costó el partido al Cruz Azul

Kevin Mier, el reconocido arquero de la Selección Colombia protagonizó un grave error durante la noche del pasado 24 de septiembre. El guardameta se hizo viral luego un gol que sufrió en el partido más reciente ante Queretaro.

El colombiano ha sido clave para el liderazgo de Cruz Azul en el fútbol mexicano, pero, también ha recibido varias críticas por sus errores.

En este caso, su equivocación implicó una pérdida de puntos para el Cruz Azul, por un gol sufrido desde mitad de cancha.

El grave error de Kevin Mier con Cruz Azul

Cruz Azul y Queretaro protagonizaron un importante encuentro por el fútbol de México el pasado 24 de septiembre. ‘La Máquina’ se midió a ‘Los Gallos’ con la intención de mantener su invicto en el campeonato.

Esto fue conseguido, ya que Cruz Azul igualó a 2. Pero, el equipo no logró sumar de a 3 en un partido que lo planteaba como favorito ante Queretaro.

Si bien el nivel del equipo dejó algunas dudas, el principal apuntado como culpable por este empate fue Kevin Mier.

Mientras el partido tenía un marcador de 1-1, Queretaro manejó el balón en su campo. Sin embargo, Santiago Homechenko sorprendió con un remate desde media cancha.

El colombiano Kevin Mier estaba mal parado, lo que hizo que el remate lo tomara por fuerza, y se acabara colando al fondo de las redes.

Este no es el primer error del colombiano con el Cruz Azul, por lo que sus fanáticos lo han señalado duramente.

Aun así, Mier confía en mantener un nivel positivo que le permita alzar las posibilidades deportivas de Cruz Azul, pero, también obtener una convocatoria a la Selección Colombia, de cara al Mundial de 2026.

Los arqueros que se perfilan para el Mundial

Claramente, Kevin Mier, al menos por el momento, cuenta con un puesto asegurado en el arco del combinado nacional.

Aunque el titular es Camilo Vargas, Mier lo ha sustituido en varias ocasiones, lo que le ha permitido posicionarse como la primera opción de cambio en el arco, junto a David Ospina.

A pesar de esto, otros arqueros se perfilan como opciones para entrar al Mundial de 2026 para representar a Colombia, algunos de ellos son Aldair Quintana, y por supuesto, Álvaro Montero.

Por el momento, quedará esperar al 2026 para poder conocer más detalles sobre la convocatoria de Néstor Lorenzo.