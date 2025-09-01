La historia de Merlina Addams volvió a cautivar a millones de espectadores con el estreno de su segunda temporada en Netflix. Desde su llegada en 2022, la serie se convirtió en un fenómeno mundial y su primera temporada rompió récords de audiencia.

La segunda temporada llegó este 2025 con nuevos enigmas y una trama más intensa. La primera parte, disponible desde el pasado 6 de agosto, trajo 4 episodios de aproximadamente una hora cada uno.

Le puede interesar: ¿Cuánto tiempo se tardará viendo la primera parte de ‘Merlina 2’? Capítulos y duración

En ellos, los fans regresaron a Nevermore para acompañar a Merlina en su lucha por controlar sus habilidades psíquicas y salvar a su amiga Enid, tras una visión que presagiaba un grave peligro.

Los títulos de estos episodios iniciales fueron: “Y un día sombrío volvió”, “Más vale un sombrío demonio conocido”, “El llamado de la sombría naturaleza” y “Si estas sombrías paredes hablaran”.

Segunda parte de Merlina 2: fecha de estreno y qué esperar

La segunda temporada de Merlina se dividió en dos partes. La primera ya está disponible en la plataforma, mientras que la segunda llegará este 3 de septiembre, con otros 4 capítulos que pondrán fin a la historia de esta entrega.

Aunque Netflix no ha revelado los detalles exactos de la trama, se sabe que Merlina seguirá intentando salvar a Enid, resolver conflictos familiares y restaurar sus poderes. También se espera la aparición de personajes clave como Pericles, la abuela Addams y una nueva profesora de música, interpretada por Billie Piper.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix Latinoamérica (@netflixlat)

Mire también: La lista de estrenos de Netflix para septiembre de 2025: boxeo, acción y más

Con el estreno de esta segunda parte, los seguidores finalmente descubrirán el desenlace de esta temporada de Merlina.

Por otro lado, también se espera la participación especial de Lady Gaga. Aunque los detalles de su personaje aún no se conocen, lo más probable es que su aparición en la serie sea breve, pero muy destacada.

Nombre de los capítulos: