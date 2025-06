¿Cuándo debutan Vinicius Junior y el Real Madrid en el Mundial de Clubes? Día, hora y rival

Vinicius Junior, extremo del Real Madrid, aseguró este domingo desde la concentración blanca en Palm Beach (Florida) que la plantilla está “con ganas de ganar” el nuevo Mundial de Clubes FIFA, porque “del primero la gente nunca se olvida”.

“Estamos con ganas de ganar este primer Mundial porque del primero la gente nunca se olvida y es el único título que el Madrid no tiene. Vamos a por ello”, dijo Vinicius en una entrevista con Real Madrid TV.

El Madrid se estrenará en el Mundial de Clubes este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami contra el Al Hilal saudí.

El debut del Real Madrid ante el Calor del Mundial de Clubes

“Hace mucho calor. El partido es a las tres de la tarde y tenemos que estar preparados porque va a ser muy duro”, reconoció Vinicius, que se reunió con sus compañeros directamente en el lujoso hotel Four Seasons de Palm Beach, sin viajar desde Madrid tras la fecha FIFA.

“Llegué ayer (por el sábado) por la noche. Me he reencontrado con los amigos, que ya hacía tiempo que no nos veíamos. Estoy muy contento y listo ya para adaptarme al horario, al calor, al clima y a todo. Estamos aquí todos preparados”, dijo.

Todavía no le ha dado tiempo a hablar mucho con los dos nuevos fichajes madridistas, Dean Hujsen y Trent Alexander Arnold.

“He hablado muy poco con ellos, pero estoy contento de que hayan llegado para sumar y que sea una bonita época para ellos aquí”, aseguró.

Y manifestó su voluntad de trabajar de la mano con el técnico Xabi Alonso para sumar nuevos éxitos al palmarés del club.

“Estamos entrenando muy fuerte pero hoy ha sido un poco más tranquilo por el viaje. Estamos preparando ya los partidos. Con el entrenador ya había hablado antes. Estoy muy contento y toca seguir trabajando para ganar muchas cosas con él”, subrayó.

Este partido tendrá lugar el próximo miércoles 18 de junio, y su puntapié inicial está pautado para las 2:00 p.m. de Colombia.

El grupo del Real Madrid está conformado por el Al-Hilal, su primer rival, y es completado por Pachuca de México y Salzburgo de Austria.

Sin lugar a dudas, la expectativa es total por ver a uno de los más grandes de Europa en este torneo.

