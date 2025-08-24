Concierto de Green Day en Bogotá: horarios, transporte y todo lo que debe saber
Este domingo la banda estadounidense se presentará en el Vive Claro y aquí le dejamos todas las recomendaciones.
Este domingo la banda estadounidense se presentará en el Vive Claro y aquí le dejamos todas las recomendaciones.
Después de ocho años desde su última visita, Green Day regresa a Colombia este domingo 24 de agosto como parte de su gira mundial The Saviors Tour. La icónica banda de punk rock, integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, se presentará en Bogotá en el nuevo escenario Vive Claro, siendo además la primera agrupación internacional en inaugurar este espacio al aire libre.
Le puede interesar: Este sería el ‘setlist’ de Green Day en su concierto en Bogotá; ¿tocarán ‘Basket Case’?
El show promete una noche inolvidable con lo mejor de su más reciente álbum Saviors y una celebración especial de los aniversarios de dos de sus discos más emblemáticos: Dookie (1994) y American Idiot (2004). Clásicos como Basket Case, Boulevard of Broken Dreams, Good Riddance (Time of Your Life), 21 Guns y American Idiot harán parte del repertorio esperado por los fanáticos.
La agrupación británica Bad Nerves, reconocida por su mezcla de punk, garage rock y power pop, será la encargada de abrir el concierto.
El espectáculo principal está previsto para extenderse hasta pasadas las 11:00 p. m.
Con el fin de facilitar la llegada y salida del público, TransMilenio dispondrá de 31 rutas especiales TransMiZonal desde la Avenida Carrera 68 hacia los puntos más cercanos al recinto: estaciones Salitre – El Greco y CAN – British Council en la troncal de la Calle 26.
Adicionalmente, durante la evacuación del evento, se contará con 8 servicios especiales desde estas mismas estaciones para garantizar el regreso seguro de los asistentes.
Mire también: ¿Lloverá este domingo? Este es el pronóstico del clima IDEAM para el concierto de Green Day
Ver esta publicación en Instagram
Los organizadores compartieron una serie de recomendaciones importantes para tener en cuenta: