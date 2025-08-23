¿Lloverá este domingo? Este es el pronóstico del clima IDEAM para el concierto de Green Day

Ocho años después de su última visita, Green Day volverá a presentarse en Colombia este domingo 24 de agosto como parte de The Saviors Tour. Será la tercera vez que el trío californiano, integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, toque en el país.

En esta gira, la banda combina las canciones de su más reciente álbum Saviors con la celebración de los aniversarios de dos de sus discos más influyentes: Dookie (1994) y American Idiot (2004).

El concierto también contará con la participación de la agrupación británica Bad Nerves como telonera, conocida por su sonido que mezcla punk, garage rock y power pop. El público podrá escuchar en vivo temas clásicos como Basket Case, Boulevard of Broken Dreams, Good Riddance (Time of Your Life), 21 Guns y American Idiot.

Este evento será histórico por otra razón, pues Green Day será el primer artista en presentarse en el Vive Claro, el nuevo escenario de conciertos al aire libre en Bogotá. Este espacio se estrenará con aforo completo y, durante 2025 y 2026, recibirá a otras bandas internacionales como Imagine Dragons, Linkin Park, Guns N’ Roses y My Chemical Romance.

Pronóstico del clima para el concierto de Green Day

Durante los últimos días, la capital del país ha estado presentando algunos aguaceros que han afectado gran parte de la ciudad. Por eso, una de las preguntas más frecuentes por aquellos que asistirán al concierto de Green Day tiene que ver con el pronóstico del clima para este domingo.

De acuerdo con el IDEAM, el domingo 24 de agosto Bogotá tendrá condiciones mayormente secas, con cielo despejado a parcialmente cubierto. Esto favorecerá el desarrollo del evento, ya que el Vive Claro es un recinto a cielo abierto.

Por su parte, la aplicación Clima de los dispositivos Apple arrojó una predicción aproximada sobre si va o no a llover este domingo. Al respecto, la plataforma reveló que hay un 45% de probabilidad de que se presenten lluvias entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.