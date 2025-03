Cómo luce Robert Englund, actor que le dio vida a ‘Freddy Krueger’: participó en 7 películas

Freddy Krueger es uno de los personajes de ciencia ficción más reconocidos en la historia. Este protagonista de película incomodó a una gran cantidad de niños y jóvenes con su apariencia aterradora.

Gracias a la gran cantidad de películas de este personaje, para muchos es uno de los villanos más aterradores del mundo de las producciones del cine.

Este histórico personaje fue interpretado por un icónico actor, y en este caso, venimos a mostrarles como luce con el paso de los años.

Así luce Robert Englund, actor que le dio vida a Freddy Krueger

Robert Englund es uno de los actores más reconocidos en la industria del cine. Gracias a su extensa trayectoria, este intérprete es querido por miles de personas.

Su primera vez interpretando a Freddy Krueger fue en 1985, cuando logró cautivar al mundo en ‘A Nightmare on Elm Street’.

A esto sucedieron otras películas como: ‘A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge’, ‘A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors’, ‘A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master’ o ‘A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child’.

A partir de dicho momento, Englund fue parte de una larga trayectoria en escena como Freddy Krueger.

Ya se cumplen 40 años de aquella primera entrega en la que Englund hizo de Freddy Krueger. El tiempo ha pasado y no ha sido en vano.

A día de hoy el actor tiene 77 años, y aunque se mantiene en varias producciones de gran calidad en los últimos años, sigue siendo recordado como el gran Freddy Krueger.

Su fama es claramente notoria, y muestra de ello son sus más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Justamente en dicha red social, Englund publica fotografías de su vida cotidiana, donde se puede ver su apariencia actual.

En los comentarios de sus redes sociales se puede ver el gran cariño de los fanáticos hacia este actor, y cada una de las producciones en las que logró participar.

Muchos aun lo recuerdan como Freddy Krueger. Pero, lo cierto es que Englund posee una gran trayectoria actoral, y una carrera más que respetable en la industria del cine.