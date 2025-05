¿Cómo compensarán a los asistentes de Monsters of Rock por ausencia de Scorpions? Estas son las opciones

El rugido del Monsters of Rock se escuchó con fuerza en Bogotá, pero no fue completo. Scorpions, la icónica banda alemana de hard rock, finalmente no se presentó en el Coliseo Medplus, a pesar de haber viajado a Colombia. La noticia se confirmó pocas horas antes del evento, desatando una ola de decepción entre los fanáticos que esperaban cantar himnos como ‘No One Like You‘, ‘Wind of Change’ o ‘Still Loving You’.

La cancelación, que ya venía gestándose desde su show fallido en Buenos Aires, fue causada por la persistente condición médica de Klaus Meine, vocalista y alma del grupo. Aunque la banda había mantenido la esperanza de tocar en Bogotá, finalmente no fue posible. En un comunicado publicado el 30 de abril, Scorpions lamentó profundamente la situación:

“Lamentamos profundamente que Scorpions no pueda presentarse en Bogotá esta noche. Klaus aún no se ha recuperado del virus y la infección respiratoria que obligó a Scorpions a cancelar su concierto en Buenos Aires y, lamentablemente, aún no puede cantar. La banda envía sus más sinceras disculpas a todos sus fieles seguidores en Colombia y, una vez más, se sienten profundamente decepcionados por no poder tocar en uno de sus países favoritos. Harán todo lo posible por regresar a Colombia en el futuro”.

La reacción de los fans no se hizo esperar. Muchos expresaron su tristeza en redes sociales, mientras otros se preguntaban si habría algún tipo de reembolso. La productora Páramo Presenta, encargada del evento, se pronunció poco después, aclarando que, aunque la banda sí viajó desde Argentina, el estado de salud de Meine no mejoró lo suficiente pese al tratamiento recibido:

“La banda y su equipo ya habían viajado a Bogotá desde Buenos Aires, pero desafortunadamente Klaus no logró recuperarse, a pesar de haber recibido tratamiento médico”.

¿Cómo compensarán a los asistentes de Monsters of Rock por ausencia de Scorpions?

Ante esta situación, la organización anunció una compensación del 25% del valor de la entrada, que podrá ser redimida en cualquiera de los conciertos organizados por Páramo durante los siguientes 365 días.

Para ello, se utilizará la plataforma Arma Tu Vaca, a través de la cual los compradores recibirán un correo electrónico con los pasos a seguir. La recomendación fue clara: revisar constantemente la bandeja de entrada para no perder la oportunidad de redención.

A pesar de la ausencia de Scorpions, el festival se llevó a cabo con normalidad. El resto del cartel cumplió con sus presentaciones, aunque hubo ajustes en los horarios que se informaron a través de las redes sociales de la productora. El público respondió con energía, demostrando que el espíritu del rock sigue vivo, incluso en medio de la adversidad.

Este episodio dejó una mezcla de emociones: desilusión por la ausencia de una leyenda y expectativa por su posible regreso. Mientras tanto, los asistentes ya analizan en qué show aprovecharán su reembolso, con la esperanza de volver a ver a Scorpions pronto en tierras colombianas.

