Canciones de los Beatles que a Ringo Starr no le gustaban tocar

Los Beatles fueron una de las bandas más influyentes en la historia de la música. Su impacto en la industria marcó un antes y un después, ayudando a redefinir el rock y la cultura popular. Con un sonido innovador y una evolución constante, lograron crear un repertorio de canciones que se convirtieron en clásicos atemporales que aún resuenan en la actualidad.

A lo largo de su carrera, la banda compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr lanzó numerosos éxitos como Hey Jude, Let It Be y Yesterday. Cada miembro tenía un papel fundamental en la construcción del sonido característico de los Beatles.

Le puede interesar: Estudio reveló cuáles son las tres mejores canciones de The Beatles; ‘Hey Jude’ presente

Ringo Starr, a pesar de no ser el principal compositor ni cantante, fue clave en la identidad rítmica del grupo. Su estilo de batería aportó un sello distintivo a la banda, con un toque simple pero efectivo que influyó en generaciones de músicos.

Las canciones de los Beatles que Ringo Starr no disfrutaba tocar

Si bien Starr siempre estuvo comprometido con la música de los Beatles, hubo algunas canciones que no le gustaban del todo, ya sea por su proceso de grabación o por su complejidad técnica. La revista británica Far Out Magazine reveló cuáles fueron esas canciones que nunca fueron del agrado del baterista.

1. “Love Me Do”

El primer sencillo de la banda es uno de los más reconocidos de su carrera, pero no fue un tema especial para Ringo. En la grabación, el productor George Martin decidió reemplazarlo con un baterista de sesión, lo que significó que Starr solo tocara en algunas versiones y en presentaciones en vivo. Paul McCartney comentó que esto afectó al baterista: “No creo que Ringo haya superado eso alguna vez. Tenía que volver a Liverpool y todos preguntaban cómo había ido y él decía ‘El lado B está bueno’, pero Ringo no podía admitir que le gustaba el lado A, ya que no era parte de él”.

Mire también: ¿Cuál fue la primera canción ‘heavy’ de los Beatles? Este es su significado

2.“Maxwell’s Silver Hammer”

Esta canción fue una creación de McCartney, quien insistió en que fuera grabada con una gran cantidad de detalles. El proceso fue largo y tedioso, lo que hizo que Ringo se sintiera frustrado. “Fue la peor sesión del mundo, continuó durante semanas”, recordó en una entrevista.

3. “Here Comes The Sun”

Uno de los temas más icónicos de George Harrison también presentó un reto para Ringo. La canción tiene un tempo inusual de 7/4, lo que se aleja del ritmo tradicional de la música occidental. Starr explicó que tuvo dificultades con esto: “George había ido a India otra vez y dijo, ‘Tengo esta canción. Está en un tiempo de 7 y medio’. Digo, era lo mismo que me hablara en árabe. No puedo pensar en contar hasta siete en un tiempo. Simplemente no está en mi cerebro”.