Bruce Springsteen revela qué disco lo conquistó por sus letras pegadizas y melodías únicas

En una emotiva y memorable aparición en la más reciente edición de los premios Ivor Novello, Bruce Springsteen se convirtió en el protagonista de la noche al entregar un galardón a Brandon Flowers, vocalista de The Killers.

El icónico artista no solo se limitó a dar el premio, sino que compartió una entrañable anécdota personal que reveló cómo descubrió a la banda de Las Vegas y por qué los considera una influencia contemporánea esencial dentro del panorama del rock.

“La primera vez que escuché a The Killers y canciones de Brandon Flowers pasaba por la habitación de mi hijo Evan, que estaba en el instituto. Pasaba por allí y la canción que escuchaba a través de su puerta me detuvo. Asomé la cabeza y pregunté: ‘¿Quiénes son?’, y él dijo: ‘Son The Killers, papá'”, relató Springsteen ante una audiencia emocionada. Esta revelación abrió paso a una declaración aún más conmovedora por parte del legendario músico.

“Estaba allí de pie y escuché una frase de ‘Somebody Told Me’: ‘Bueno, alguien me dijo que tenías un novio / Que parecía una novia / Que tuve en febrero del año pasado’, y dije: ‘Qué frase ingeniosa’. Me llevó un minuto darme cuenta y luego dije: ‘¡Qué frase tan ingeniosa!’. Era como la melodía más pegadiza de todas, que de ahí en adelante estarías cantándola por el resto de tu vida. […] La melodía se me quedó grabada para siempre”, continuó “The Boss”, evocando ese primer contacto con el estilo y la lírica de la banda.

Aquel descubrimiento lo llevó directamente a adquirir Hot Fuss, el exitoso álbum debut de The Killers, sobre el cual también tuvo palabras de elogio: “Compré el disco Hot Fuss, lleno de letras pegadizas y ganchos enormes. ‘Mr. Brightside’, ‘Somebody Told Me’, ‘All These Things That I’ve Done’, canciones geniales, geniales”, afirmó.

¿Cómo es la relación entre Bruce Springsteen y The Killers?

La relación entre Bruce Springsteen y The Killers no se ha quedado solo en palabras. En 2021, ambos unieron fuerzas en una versión especial de “A Dustland Fairytale” –rebautizada como “Dustland”– que revitalizó el clásico incluido originalmente en Day & Age (2008). Más tarde, en octubre de 2022, Bruce sorprendió a los fans durante un concierto de The Killers en el Madison Square Garden, compartiendo escenario con ellos para interpretar “Dustland”, además de sus propios himnos “Born to Run” y “Badlands”.

Para cerrar su discurso en los Ivor Novello, Bruce no escatimó en elogios hacia Brandon Flowers y su grupo: “Brandon tiene una de las voces más hermosas y puras del rock and roll; son simplemente uno de los mejores grupos en vivo del momento”. Una afirmación contundente de parte de uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos.