Bruce Springsteen anuncia nuevo álbum

Después de recibir el Premio Woody Guthrie, Bruce Springsteen anunció que está trabajando en un nuevo álbum que será revelado próximamente, y reflejará toda la inspiración que recibió el artista del oeste de Estados Unidos.

Mire también:

“California tuvo una enorme influencia en algunas de mis canciones más importantes en los 90, los 2000 e incluso ahora. Tengo un álbum que voy a lanzar pronto inspirado en gran parte en el oeste“, manifestó el cantante estadounidense.

Este nuevo trabajo musical, del cual todavía no se conoce su fecha de estreno, llega después del éxito de Springsteen con ‘Letter to you’, publicado en 2020, ‘Western Stars’ (2019) y ‘Springsteen on Broadway’ (2018).

Cabe recordar que el premio que Springsteen recibió solo se ha otorgado a ocho artistas que han logrado mantener viva su esencia buscando, a través de la musica, alcanzar un mundo mejor.

Le puede interesar: The Offspring revela el video oficial de ‘We Never Have Sex Anymore’

“Estaba atravesando un período de mi vida en el que me sentía extrañamente desesperado. No encontré esperanza hasta que me topé con el trabajo de Guthrie. Fue la primera música en la que encontré un reflejo de Estados Unidos que creía que era cierto. En el que creo que se corrieron los velos y pude ver el país real en que yo vivía y lo que estaba en juego para la gente y la ciudadanía que son mis vecinos y mis amigos”, expresó Bruce Springsteen sobre Woody Guthrie, el cantante de folk sobre el cual está inspirado dicho premio.