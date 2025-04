Barcelona vs. Dortmund: hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Champions League

La emoción por la UEFA Champions League no se detiene. Este miércoles 9 de abril continúan los partidos de ida de los cuartos de final del torneo más prestigioso del fútbol europeo, tras una jornada inaugural que dejó resultados inesperados.

Este martes, el Inter de Milán logró una importante victoria frente al Bayer Leverkusen con un marcador de 2-1, tomando ventaja de cara a la vuelta.

Sin duda, la gran sorpresa fue la contundente goleada del Arsenal al Real Madrid en Londres. Los “Gunners” dominaron de principio a fin y se impusieron por un contundente 3-0, dejando al conjunto merengue con una difícil tarea para la vuelta en el Santiago Bernabéu.

Este miércoles, será el turno de los otros dos enfrentamientos que completan la ida de los cuartos de final: Barcelona vs. Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain vs. Aston Villa. Dos choques de alto voltaje, con equipos históricos y en gran forma, que buscarán dar el primer golpe en su camino hacia las semifinales.

Barcelona vs. Dortmund: hora y dónde ver EN VIVO

Uno de los enfrentamientos más esperados de esta fase es el que protagonizarán FC Barcelona y Borussia Dortmund en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El equipo culé, dirigido por el alemán Hansi Flick, ya sabe lo que es ganarle al Dortmund esta temporada, luego de imponerse 2-3 en Alemania durante la fase de grupos.

El choque de este miércoles será clave para las aspiraciones del conjunto catalán, que sueña con volver a levantar la ‘orejona’, un trofeo que no conquista desde la temporada 2014-2015.

Del otro lado, los alemanes llegan con ganas de revancha y con el impulso de haber superado el repechaje y los octavos de la Champions.

Hora del partido : 2:00 p.m. hora de Colombia

: 2:00 p.m. hora de Colombia Transmisión EN VIVO: ESPN y Disney+

Además, no se pierda los comentarios, el análisis en tiempo real y lo mejor del partido Barcelona vs. Dortmund a través del Rock and Gol de Radioacktiva, en una transmisión especial que se realizará en vivo por el canal oficial de YouTube de la emisora desde la 1:45 p.m.