Banco de Bogotá y Visa ya entregaron el primer pase al Mundial 2026 en Valledupar: ¿cómo participar?

Si tiene este sueño mundialista, lo puede hacer realidad participando por uno de los ‘Golden Tickets’ disponibles. Acá le contamos cómo concursar.

Con el fin de brindar experiencias memorables a sus clientes, el Banco de Bogotá llevará 480 colombianos a vivir la Copa Mundial de la FIFA 26™, gracias a Visa y Grupo Aval. Dentro de la iniciativa, se entregarán tres ‘Golden Tickets‘ para nuevos clientes con tarjeta de crédito, en los que se incluye tiquetes aéreos ida y regreso, alojamiento, entradas a uno de los partidos, alimentación, actividades, entre otras experiencias.

En este caso, ya se entregó el primero de estos pases en la ciudad de Valledupar a Mary Estephany Barreto Rubio, como la primera ganadora de uno de los ‘Golden Tickets’ que la llevará a vivir este sueño mundialista: “Cuando saqué mi tarjeta, nunca pensé que terminaría empacando para la Copa Mundial de la FIFA 26™. Agradezco al Banco de Bogotá por darme la oportunidad de ser parte de una experiencia única que voy a recordar toda la vida. Estoy lista para disfrutar cada partido, cada celebración y cada gol como si fuera el primero”, indicó.

Por su parte, también se pronunció Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá: “Nos llena de orgullo acercar a los colombianos a la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Este es el primer ‘Golden Ticket’ que entregamos en el marco de esta alianza con Visa y Grupo Aval, una iniciativa que continuará reconociendo la confianza de nuestros clientes a través de distintas actividades y experiencias. Invitamos a todos a seguir utilizando nuestros productos para participar por uno de los 479 cupos restantes”, dijo.

Así, el Banco de Bogotá continuará llevando a cabo diferentes dinámicas para completar los otros 479 cupos de hinchas que podrán ir al encuentro en Canadá, México y Estados Unidos. Una de estas dinámicas es “Acumula Goles“, en la que cada compra de los clientes con tarjeta débito o crédito suma goles para ir al encuentro.

Además, para quienes vivirán la experiencia desde Colombia, la entidad financiera ha preparado otros premios, como álbumes, televisores, entre otros, pues, en paralelo, los clientes del banco podrán continuar disfrutando de los beneficios de Experiencias Aval.