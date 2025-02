Así quedó el calendario con la fecha 4 de la Liga BetPlay 2025-l: fechas y horarios

La fecha 3 de la Liga BetPlay 2025-l terminó este domingo 9 de febrero con el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira. El cuadro verdolaga culminó esta tercera jornada con un contundente triunfo que le dio tres puntos y lo dejó como el nuevo líder en la tabla de posiciones de la competencia.

Entre los partidos más destacados de la fecha 3 estuvieron: Águilas Doradas vs. Santa Fe (0-0), América vs. Pasto (1-1), Millonarios vs. La Equidad (2-1), Once Caldas vs. Bucaramanga (2-1) y Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira (3-0).

Le puede interesar: Champions League, Liga Betplay y más: los partidos que no se puede perder esta semana

Terminados los partidos agendados para el pasado domingo, este martes 11 de febrero, la Liga BetPlay iniciará una nueva jornada. En esta oportunidad, Llaneros y Millonarios serán los encargados de abrir la cuarta fecha de la Liga.

Así las cosas, la cuarta fecha de la fase de todos contra todos de la Liga iniciará en la noche de este sábado 11 e irá hasta el viernes 14 de febrero. El último partido de esta jornada será el de Deportivo Cali vs. Bucaramanga.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱

Fechas y horarios de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2025-l

Previo al inicio de la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2025-l, la Dimayor emitió un comunicado con algunos cambios. En primer lugar, el partido entre Llaneros y Millonarios cambió de hora y, en segundo lugar, los encuentros entre Águilas Doradas vs. América de Cali y Alianza vs. Fortaleza debieron ser pospuestos debido a malas condiciones de las canchas de cada equipo local.

Mire también: ¿Superó a Falcao? Así va la tabla de goleadores de Colombia tras gol de Dayro Moreno en la Liga

Martes 11 de febrero

Llaneros vs. Millonarios

Hora: 6:30 p. m.

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé

Dónde ver: Win+ Fútbol y Win Play.

Miércoles 12 de febrero

Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó

Hora: 4:30 p. m.

Estadio: La Libertad

Dónde ver: Win Sports, Win+ Fútbol y Win Play.

Independiente Medellín vs Unión Magdalena

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot:

Dónde ver: Win Sports, Win+ Fútbol y Win Play.

Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: El Campín

Dónde ver: Win+ Fútbol y Win Play.

Jueves 13 de febrero

La Equidad vs Envigado

Hora: 4:30 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Dónde ver: Win Sports, Win+ Fútbol y Win Play.

Junior vs Once Caldas

Hora: 6:30 p. m.

Estadio: Estadio Metropolitano

Dónde ver: Win+ Fútbol y Win Play.

Pereira vs Tolima

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Dónde ver: Win Sports, Win+ Fútbol y Win Play.

Viernes 14 de febrero

Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Dónde ver: Win+ Fútbol y Win Play.