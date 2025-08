Animals celebra su aniversario 29 con descuentos y premios: ¿cómo participar?

Le contamos cuándo, dónde y cómo hacer parte de esta celebración imperdible, en la que podrá disfrutar de experiencias únicas y brindarle todo el amor y cuidado que sus mascotas merecen.

Este 2025, en Animals están celebrando 29 años caminando junto a usted, construyendo una historia con propósito, amor y compromiso, porque no solo han sido una tienda de productos para mascotas, sino que se han enfocado en ser una comunidad que ha crecido amando con patas, protegiendo con corazón y actuando con causa.

Como ha mencionado Animals, durante estos 29 años, cada tienda, cada cliente, cada peludito ha dejado una huella imborrable: “Hemos visto a generaciones enteras crecer junto a sus mascotas, adoptar por primera vez, llorar con una despedida, celebrar cumpleaños perrunos y gatunos, y convertirse en embajadores del respeto animal. Y hoy, ¡tenemos razones de sobra para celebrar!”.

Por ese motido, del 1 al 9 de agosto, quieren que usted se una a esta gran fiesta en sus tiendas físicas, donde tendrá descuentos de hasta el 40%, premios inmediatos por sus compras, y la oportunidad de hacer un viaje al Mundial 2026 en Ciudad de México.

De esta manera, podrá encontrar toda la emoción del aniversario en las tiendas de Animals:

Chía.

Madrid, Cundinamarca.

Bogotá: Calle 170, Suba, Autonorte, Niza, Puente Largo, Pepe Sierra, Nueva Colina, Portal 80, Villas de Granada, Calle 73, Carrera 13, Centro comercial Tunal, Ensueño, Primera de Mayo, Esperanza.

Medellín: Centro Comercial Tesoro, Oviedo y La Mota.

Cali: Mallplaza.

En cada una de sus tiendas, encontrará sorpresas y ese espíritu rebelde y sensible que los ha acompañado desde el primer día. Gracias a todas las generaciones que han hecho parte de esta historia: jóvenes rockeros, familias enteras, niños que hoy son adultos responsables, adultos mayores que encontraron compañía en un peludito, y a todos los que han creído que un mundo mejor se construye también con amor por los animales: “¡29 años no se celebran todos los días! Y lo más importante: no estaríamos aquí sin ti. ¡Ven, celebra, vibra y sigue dejando huella con nosotros!”, anunció Animals para toda la familia del Planeta Rock.