Andrés Calamaro de Yo Me Llamo decepcionó al jurado con su voz: “No me erizaste”

Desde que se estrenó la décima temporada de ‘Yo Me Llamo, el pasado 7 de enero, a cada capítulo del programa está llegando al menos un participante a imitar a algún artista de rock. En el ‘templo de la imitación’ se han presentado concursantes que

Aunque algunos, como el imitador de Gustavo Cerati, han logrado convencer al jurado, compuesto por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, otros no han contado con la misma suerte y definitivamente no se parecen al artista que dicen ser. Este fue el caso de ‘Yo Me Llamo Andrés Calamaro’, quien, a pesar de su parecido físico, no logró pasar a la siguiente etapa del concurso.

Cuando el imitador salió al escenario, los jurados se emocionaron debido al leve parecido físico que tenía el participante con Andrés Calamaro. Sin embargo, cuando empezó a cantar, los jueces se dieron cuenta que su voz no sonaba como la del artista argentino.

Así le fue a Yo Me Llamo Andrés Calamaro

El participante llegó con la mejor actitud e interpretó ‘Flaca’, uno de los éxitos más sonados y populares de Andrés Calamaro. Sin embargo, aunque no cantó del todo mal, su voz no se acercó en lo más mínimo a la del artista original.

Aunque el imitador inició su interpretación saludando al público con el acento argentino característico de Calamaro, su voz a la hora de cantar no convenció al jurado. Tanto César, como Amparo y Rey estuvieron de acuerdo en el veredicto y oprimieron el botón rojo.

Ante la negativa de los jurados, el participante intentó convencerlos al cantar otras canciones como ‘Mi enfermedad’ y ‘Mil horas’. Sin embargo, con ninguna de estas interpretaciones logró convencer a los jueces y finalmente tuvo que abandonar el escenario de ‘Yo Me Llamo’.