Participante imitó a Andrés Calamaro en Yo Me Llamo, pero se le olvidó el acento argentino

En cada capítulo de ‘Yo Me Llamó’ está llegando al menos un participante a imitar a algún artista o banda de rock. Es así como por el ‘templo de la imitación’ han pasado cantantes como ‘Elvis Presley’, ‘Freddie Mercury’, ‘Fito Páez’, ‘Jon Bon Jovi’, entre otros.

Aunque varios han descrestado por su talento logrando convencer al jurado con su imitación, otros no han contado con la misma suerte y definitivamente no se parecen a su artista favorito. Este fue el caso de ‘Yo Me Llamo Andrés Calamaro’, quien, a pesar de su parecido físico, no pasó a la siguiente etapa.

Al ver que llegó un participante a imitar a ‘Andrés Calamaro’, Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola se emocionaron, pues el artista argentino es considerado como un icono del rock en Colombia y Latinoamérica.

Así le fue a ‘Andrés Calamaro’ en Yo Me Llamo

El participante llegó con la mejor actitud e interpretó ‘Flaca’, uno de los éxitos más sonados de Andrés Calamaro. Sin embargo, se olvidó de un importante detalle, pues cantó la canción dejando de lado el acento argentino del artista original.

El primero en presionar le botón rojo fue César Escola, quien no se mostró satisfecho con la imitación que hizo el participante. Luego, Amparo Grisales también dio su voto negativo y enseguida Pipe Bueno coincidió con sus dos compañeros.

Aunque el imitador de Andrés Calamaro logró sonar parecido al artista original en algunas partes de la canción, la falta del acento argentino no convenció al jurado. Además de que desafinó en ciertas notas. Finalmente, el concursante no logró pasar a la siguiente etapa de ‘Yo Me Llamo’.

