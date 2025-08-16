Allison, La Derecha, Los Petitfellas y más darán concierto GRATIS cerca a Bogotá ¿Cuándo y dónde?

El municipio de Cajicá, en Cundinamarca, se alista para ser el epicentro de uno de los festivales más destacados del año: el Fortaleza Rock 2025. Con un cartel que promete sorprender y una propuesta que mezcla música en vivo con actividades culturales, este evento es, sin duda, uno de los más esperados en la región.

Organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá (InsCultura), el festival se celebrará los días 23 y 24 de agosto de 2025 en el Estadio Municipal Tigre Moyano – Campo Alterno, con entrada completamente gratuita para todos los asistentes.

Este evento tiene como objetivo no solo ofrecer dos días de música en vivo, sino también ser un punto de encuentro entre generaciones de artistas, músicos emergentes y fanáticos del rock. Durante el festival, el público podrá disfrutar de una variada propuesta musical que abarca desde sonidos locales hasta bandas con proyección internacional, lo que lo convierte en una cita obligada para los fanáticos del género.

¿Qué bandas tocarán en el Fortaleza Rock 2025?

Uno de los aspectos más atractivos del Fortaleza Rock es su propuesta diversa, tanto en géneros como en estilos. En esta edición, el festival contará con un impresionante cartel de bandas nacionales e internacionales que ofrecerán su música sobre el escenario.

Allison, la banda mexicana formada en 2002 y pionera del rock alternativo en Latinoamérica, será uno de los platos fuertes. Con temas como ‘Frágil’ y ‘Memorama’, Allison hará revivir a sus seguidores con una mezcla de nostalgia y frescura.

La jornada del 23 de agosto se abrirá con las presentaciones de Kronos y La Derecha, dos de las bandas más queridas del circuito nacional. El domingo 24, el festival cerrará con las actuaciones de Los Petitfellas y X Mosis, quienes prometen ofrecer una dosis de rock alternativo y experimental que elevará la atmósfera del evento a su punto máximo.

Además de estos nombres icónicos, el Fortaleza Rock 2025 incluirá a una amplia variedad de grupos emergentes y consolidados, tales como Anarko Muiscas, Ashpth EFAT La Calera, Camila y las Hadas de Bóxer, Corazón Derecho, Elven Forever Crescendo Chía, Alarma de Humo IMCTC, Fátima Push, Guáchez, Independientes 81, Soul Terra, The Rodgers, y Volukris, entre otros. Esta diversidad de propuestas musicales refleja el objetivo del festival de dar visibilidad a talentos de distintas partes del país y del continente.

El festival se ha convertido en un símbolo cultural para Cajicá, al ofrecer un espacio accesible y gratuito para disfrutar del rock y otras expresiones musicales de calidad. La creciente importancia del Fortaleza Rock demuestra cómo el evento ha trascendido en la región, no solo como un espectáculo, sino también como un catalizador de la cultura musical en el municipio.

Con su accesibilidad y su enfoque inclusivo, el Fortaleza Rock 2025 invita a la comunidad a ser parte de un evento único que fortalece la identidad cultural de Cajicá y el departamento de Cundinamarca. La interacción entre artistas emergentes y músicos consolidados será una de las grandes apuestas de este evento, creando una atmósfera de colaboración y crecimiento para todos los involucrados.