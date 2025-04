Actor de Stranger Things debuta como director con una película de terror al estilo 80s

Los actores de Stranger Things están creciendo a pasos agigantados, y aunque muchos ya los conocemos por sus roles icónicos, algunos han decidido ir más allá de la actuación. Uno de esos casos es Finn Wolfhard, quien, además de ser famoso por interpretar a Mike Wheeler en la exitosa serie de Netflix, ha dado un salto impresionante al mundo de la dirección. Y sí, está dirigiendo su propia película de terror.

La película se llama ‘Hell of a Summer’ y es un homenaje a los slasher clásicos de los 80. Junto a su amigo Billy Bryk, Finn no solo se encargó de escribir el guion, sino que también se metió de lleno en la dirección. ¿Y qué mejor inspiración que John Carpenter, el genio detrás de las bandas sonoras de Halloween? Hell of a Summer está llena de sintetizadores que nos transportan directamente a esa era dorada del cine de terror.

¿De qué trata ‘Hell of a Summer’, la pelicula dirigida por actor de ‘Stranger Things’?

La historia sigue a Jason Hochberg (Fred Hechinger), un monitor de campamento que llega a Camp Pineway para lidiar con los típicos problemas adolescentes. Pero claro, nada es tan simple como parece, porque un asesino enmascarado está al acecho, listo para hacer de su verano una auténtica pesadilla. Es un slasher clásico, pero con un toque fresco que seguro atrapará tanto a los fans del género como a los nuevos espectadores.

Finn Wolfhard, en una charla con Men’s Journal, habló sobre cómo este proyecto fue algo muy personal para él. “Crecí viendo muchas de las cosas que inspiraron Stranger Things, y las películas de terror de los 80 eran una gran parte de mi infancia. Siempre quise hacer algo así, y con Hell of a Summer pude rendir homenaje a esos slashers que tanto amo”, explicó.

Además, el actor aseguró que la película le permitió mostrar a la gente un nuevo lado de su carrera. “Siempre he estado en proyectos relacionados con la aventura y la ciencia ficción, pero para esta película tenía claro que quería hacer algo más personal, algo que realmente me conectara con mis influencias”, comentó Finn.

Con ‘Hell of a Summer‘, Finn Wolfhard demuestra que su talento va mucho más allá de la actuación, y que tiene mucho que ofrecer como creador. Un nuevo capítulo para el joven actor que, sin duda, va a seguir sorprendiendo.

