Stranger Things: Finn Wolfhard dice que la cuarta será la “temporada más oscura”

Los fanáticos de Stranger Things ya están listos para ver la cuarta parte de una de las series más importantes de Netflix, y por esta razón, Finn Wolfhard, parte del elenco, ya habló sobre las sorpresas que traerá la próxima entrega.

En su conversación con el podcast CBC Listen, Finn Wolfhard, el actor que interpreta a Mike Wheeler, ya adelantó algunos detalles sobre las sorpresas que prepara Stranger Things con su esperada y pospuesta cuarta parte.

Para el actor, cada temporada se carga su propia trama, por eso la cuarta viene con algo más de peso:

“Cada temporada se vuelve más oscura. Diré que la tercera temporada era como, ‘Esta es la temporada más oscura que jamás habrá’, ratas explosivas y todo”, añadiendo que “cada año se amplifica; cada año se vuelve más divertido, oscuro y triste, y todo. Así que estoy muy emocionado de que la gente lo vea”.

Eso sí, para quienes ya esperan una fecha de estreno, deberán esperar por un anuncio oficial, pues el actor aclaró que Stranger Things sigue en etapa de producción:

“Todavía lo estamos filmando. Debido al covid, tuvimos que ponerlo en espera, pero ahora están filmando de nuevo ahora mismo”.

