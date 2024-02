Video: futbolista se fue a los puños con otro jugador tras ser víctima de racismo

Los hechos de intolerancia en el fútbol siguen ocasionando infinidad de escenas indignantes, que ocurren tanto en el campo de juego como en la tribuna. Esta vez, los protagonistas fueron dos futbolistas, uno de ellos atacó al otro tras ser víctima de racismo.

Aunque la FIFA, la UEFA y la Conmebol han lanzado campañas para mitigar los hechos de racismo en el fútbol, estos sucesos parecen no dar tregua y algunos futbolistas siguen siendo víctimas de insultos por su color de piel.

Le puede interesar: Indignación por muñeco de Vinicius colgado en un puente de Madrid

De hecho, estrellas del deporte como Vinicius Júnior del Real Madrid y Mike Maignan del Milan han tenido que soportar insultos racistas en su contra de parte de los hinchas de los equipos rivales.

Ahora, se presentó un nuevo hecho de racismo en el fútbol, pero esta vez en la liga de Chipre durante el partido entre AEL Limassol y Apollon Limassol. Uno de los jugadores de este último club recibió insultos racistas por parte de un jugador del equipo contrario.

En medio del partido que se disputaba entre AEL Limassol y Apollon Limassol se presentó una reprochable escena cuando el futbolista Luiyi De Lucas se defendió de los insultos racistas, recibidos de un jugador del equipo contrario, golpeándolo con puños y patadas.

Según quedó registrado en un video, Luiyi, del equipo AEL Limassol, se vio afectado por los insultos racistas por parte del rival Eliel Peretz y decidió defenderse golpeando al jugador del Apollon con un puño en la cara y varias patadas.

Mire también: Video: futbolistas e hinchas se fueron a los golpes tras perder un partido

El futbolista de República Dominicana convirtió la cancha de fútbol en un ring de boxeo y le pegó un puño directamente en la cara a Peretz, a quien luego también le pegó varias patadas. Ante el hecho, los demás futbolistas intervinieron en la escena para calmar los ánimos.

Luiyi De Lucas, jogador do Ael Limassol, acertou um golpe no rosto do jogador Eliel Peretz do Apollon Limassol após o fim do jogo de ontem válido pela Copa do Chipre.

Ambos os jogadores foram expulsos. Não se sabe até agora o que Peretz disse para De Lucas. pic.twitter.com/pSlqLCbnR1

— Futebol Cipriota 🇨🇾 (@FutebolCipriota) February 22, 2024