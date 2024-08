Uruguay tiene preocupación por su próximo partido de Eliminatorias ¿No se disputará?

Archivado en: •

Una nueva doble fecha de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial del año 2026 está cerca de disputarse. Las selecciones del continente americano vuelven a reunir fuerzas, con la ambición de clasificar a la próxima cita mundialista.

Después de la participación de cada uno de los seleccionados en la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024, las Eliminatorias vuelven a tomar su rumbo.

Sin embargo, en las últimas horas, se ha conocido que la realización de uno de los partidos de esta doble fecha estaría en duda.

El partido de las Eliminatorias para el Mundial 2026 que estaría en riesgo

El calendario de esta doble fecha plantea varios partidos interesantes entre selecciones de buen nivel, como lo son por ejemplo, Colombia vs Argentina, Brasil vs Ecuador, o Venezuela vs Uruguay.

No obstante, este partido mencionado en último lugar ha traído algunas polémicas en las horas recientes. Según reportes de ambos países, este encuentro podría ser cambiado de sede.

La razón por la cual se presenta dicho inconveniente, es a causa de la convulsa situación política y social que vive Venezuela en estos momentos, en contra del político Nicolás Maduro.

Varios países se han declarado en contra de este régimen gubernamental, y todas las acciones arbitrarias que ha tomado en dicho país.

De hecho, según rumores, la Selección Uruguaya fue informada de que volará en un vuelo chárter, ante el pedido de Nicolás Maduro de que este vuelo no tenga nada que represente a Argentina o Chile, a causa de la postura negativa de estos 2 países contra su régimen.

A partir de esto, Uruguay desde su canciller, y el Secretario Nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, tuvo la idea de intercambiar la localía. Es decir, que la Selección de Venezuela viaje a Uruguay este próximo mes de septiembre, y que en la ronda de vuelta sea Uruguay quien haga de visitante.

Pero, para poder llevar a cabo esto, se necesita también la aprobación de la Federación Venezolana de Fútbol, que no estaría tan dispuesta a dar su brazo a torcer, a pesar de la detención arbitraria del padre de Jhon Chancellor, jugador de este seleccionado por ser dirigente opositor.

¿No se disputará el partido?

Esta situación ha preocupado plenamente a las autoridades uruguayas. Sin embargo, la comitiva de Uruguay habría llegado a la ciudad de Maturín, en Venezuela, donde se harán las inspecciones necesarias de cara a la visita ‘charrúa’.

Por ello, hasta el momento, el partido se sostiene en Venezuela. Aun así, cabe recalcar que en las últimas horas, el embajador uruguayo Washington Abdala, se ha posicionado fuertemente en contra de Nicolás Maduro, lo que podría traer nuevas posturas negativas por parte del político hacia Uruguay.