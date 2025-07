¿Se viene tercera parte de ‘Beetlejuice’? Esto respondió Tim Burton

En septiembre de 2024, Beetlejuice volvió al cine con una segunda parte que muchos fans llevaban años esperando. La película original, que salió en 1988, se volvió muy popular gracias a su mezcla de comedia, fantasmas y un estilo muy especial. Fue dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, quien interpretó al famoso fantasma que causa todo tipo de problemas.

La nueva película mantuvo la esencia de la original, con varios actores del primer elenco y caras nuevas como Jenna Ortega. Beetlejuice 2 fue un gran éxito en taquilla a nivel mundial. En Colombia también fue muy bien recibida, convirtiéndose en una de las películas más vistas del año. Actualmente, está disponible en HBO Max.

La historia muestra el regreso del divertido, pero caótico Beetlejuice y mezcla situaciones del pasado con nuevas generaciones, manteniendo el humor oscuro y el estilo que hizo famosa a la primera.

Burton contó que hacer la segunda parte de Beetlejuice no fue fácil. Tardó muchos años en concretarse y al principio ni siquiera el estudio quería hacerla. Aun así, la grabaron con mucho entusiasmo y libertad, muy parecido a cómo trabajaron en la primera película.

¿Habrá una tercera parte de ‘Beetlejuice’?

Durante una entrevista, le preguntaron a Tim Burton si habrá una tercera parte de Beetlejuice. Él se sorprendió y respondió en broma: “¿De verdad? Nadie me dijo. Tal vez me reemplazaron”. Luego aclaró que no ve muy probable hacer otra película: “Me tomó 35 años hacer la segunda, así que para la tercera tendría 105 años”.

Aunque disfrutó mucho volver a trabajar con los actores y hacer esta secuela, dijo que no está seguro de continuar con la historia. “Me encantan los personajes, pero no creo que sea necesario seguir”, explicó.

Por ahora, no hay planes oficiales para una Beetlejuice 3, pero los fans todavía tienen mucho que disfrutar con la más reciente película y todo el mundo que Burton creó a su alrededor.