Tom DeLonge no pudo evitar las lágrimas tras presentación de Blink – 182 en Brasil: video

La banda estadounidense Blink-182 ofreció este viernes 22 de marzo su primera presentación en Brasil, marcando el inicio del festival Lollapalooza. Esta actuación compensó la cancelación de último momento del año anterior.

A diferencia de 2023, esta vez el baterista Travis Barker no enfrentó problemas con su dedo y el trío californiano se presentó al completo ante una multitud de fanáticos en el Autódromo de Interlagos, São Paulo. Como acto principal, cerraron la primera jornada del undécimo Lollapalooza brasileño, que continuará hasta el domingo.

La banda, originaria de los suburbios de San Diego en la década de 1990, ha enfrentado varios desafíos a lo largo de su carrera. En 2005, en medio de su éxito, decidieron tomar un descanso indefinido para dedicarse más a sus familias. En 2008, Barker sobrevivió a un accidente aéreo traumático. En 2021, Mark Hoppus anunció su batalla contra el cáncer, del cual se recuperó posteriormente. Durante este periodo, Tom DeLonge dejó temporalmente la banda y fue reemplazado.

Así fue la presentación de Blink – 182 en Lollapalooza Brasil

El grupo original se reunió nuevamente hace menos de dos años y ya están acaparando la atención del mundo entero, quienes quieren verlos en escena nuevamente. En su concierto de Brasil, Blink-182 interpretó canciones de su último álbum, como ‘Dance with me’, ‘Anthem part 3’ y ‘More than you know’, pero los éxitos más antiguos como ‘Reckless abandon’ y ‘All the Small Things’ fueron los más aclamados por el público.

Los 26 temas que tocaron dejaron satisfechos a los fans, quienes disfrutaron de la energía y el estilo irreverente de la banda, que no evitó hacer comentarios audaces durante su actuación.

Cuando la banda decidió reducir el ritmo, lo señalaron con humor, pues antes de tocar ‘Stay together for the kids’, advirtieron: «Es hora de llamar a tu mamá, es la hora de una canción triste…».

Un momento especialmente emotivo fue cuando interpretaron ‘I miss you’. Concluyeron con un gran cierre con ‘All the small things’, ‘Dammit’ y ‘One more time’, prometiendo regresar pronto a Brasil.

Tom DeLonge rompe en llanto tras su presentación en Brasil

No obstante, el momento que más ha llamado la atención de los seguidores de la banda, fue que luego de acabar su presentación, Tom DeLonge, guitarrista de la icónica banda no pudo evitar sus lágrimas ante los miles de espectadores que recordaron los míticos temas que puso a Blink – 182 en lo más alto del estrellato.

Adicionalmente, la banda estadounidense prometió que volvería en breve a pasar por el país sudamericano. El conmovedor momento se ha vuelto viral en apenas un par de horas y ya le está dando la vuelta a internet.

Es de recordar que, se espera que Blink – 182 haga presencia este domingo en el Festival Estéreo Picnic por primera vez en su historia, especialmente porque los esperan desde 2023, año en el que iban a llegar a Colombia, pero que, por cuenta de una lesión en el dedo de Travis Barker, prefirieron aplazar su presentación.