Tiktoker aseguró que Kurt Cobain era trans y provoca todo tipo de comentarios

Archivado en: • •

Kurt Cobain fue uno de los músicos que más ha marcado generaciones y muchas personas aún lamentan su fallecimiento. Aunque han pasado casi 30 años desde que murió, aún se siguen creando teorías alrededor de su nombre.

Le puede interesar: Subastan cajetilla de cigarrillos de Kurt Cobain en precio histórico: esto es lo que vale

En redes sociales se volvió tendencia un video en el que una mujer dice que el líder de Nirvana probablemente era transexual. En esta grabación, ella da las razones por las que llegó a pensar esto, pero como era de esperarse, se generaron todo tipo de comentarios.

¿Qué dijo?

El primer argumento de la mujer para decir que Kurt Cobain probablemente era trans fue que el cantante usaba muchos vestidos. Aseguró que cuando le preguntaron sobre este tema, él respondió que se sentía bastante cómodo y libre.

El segundo argumento que dijo la mujer citó algunas entrevistas que Kurt dio en su vida y dio algunas opiniones sobre las respuestas. Justamente, habló sobre un día en el que comentó que algunas personas pensaron que cuando pequeño, probablemente era gay.

El artista dijo esto y comentó que la razón era porque cuando pequeño se la pasaba mucho con mujeres, por lo que algunas personas llegaron a pensar eso.

La mujer aseguró que, para ese entonces era probable que Kurt no conociera el vocabulario para expresar su identidad.

“Las personas que aún no tienen el vocabulario para expresar su identidad de género describen lo que sienten como ser gay”, dijo en el video la mujer.

El último argumento que dijo la mujer estaba relacionado a una de las frases que hay en ‘In Utero’, pues la letra dice: “déjenme crecer pechos”. Ante esto, la mujer dijo que se trataba de disforia de género.

“Eso es claramente disforia de género. Y por supuesto, Kurt no era capaz de decirlo por sí mismo. Pero existe la evidencia y es bastante obvia. Tal vez esa es la razón por la que Kurt ya no está con nosotros. Porque sabía que no estábamos listos”, fue el argumento final de la mujer.

Courtney Love, quien fue esposa de Kurt, dio un dato que dejó a muchos sorprendidos, la artista habló sobre la fama que tenía el líder de Nirvana.

En la industria, cuando un artista se cansó de la fama que tiene y ya no quiere más su éxito, se dice que hizo un ‘Kurt Cobain’. Sin embargo, según comentó Courtney, el cantante líder de Nirvana no quería nada más sino su fama.

La cantante habló y aseguró que Kurt quería tanto la fama como la reina de pop, Madonna e inclusive, aseguró que él nunca odio el reconocimiento que tuvo. Comentó que se convirtió en el líder de la banda por todo el tiempo que le dedicaba.

Courtney dijo que, Kurt además de cantar y componer, invertía mucho esfuerzo y dedicación en intentar que el proyecto escalara.

“Mentirle a la prensa siempre ha sido una de las movidas más inteligentes del negocio, pero solo fue eso, una movida. Nadie nunca trabajó tanto como Kurt para llegar a la fama. Quizás Madonna, y quién sabe”.