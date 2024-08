Estos son los 5 mejores ‘riffs’ en la historia del rock, según la IA: AC/DC en la lista

Archivado en: • • • • • •

El rock posee, sin lugar a dudas, varios éxitos inolvidables en la historia de la música. A través de la larga trayectoria de grandes bandas del género, se han dejado éxitos tatuados en la memoria de sus fanáticos.

Para poder hacer un ‘himno’ del rock, no existe una fórmula perfecta. Pero, si son importantes varios detalles puntuales a considerar, como lo son, por ejemplo, la voz del cantante, la sonoridad del bajo y la batería, y además, por supuesto, un buen ‘riff’ de guitarra.

Muchos consideran que en el rock, los ‘riffs’ de guitarra son la columna vertebral de las canciones, estos ritmos repetitivos se convierten en sonidos sumamente pegajosos, que hacen que los fanáticos escuchen los temas en bucle.

Para honrar este concepto musical, puede resultar realmente interesante hacer un Top 5 de los mejores ‘riffs’ en la historia del rock.

Esto evidentemente no es sencillo, el rock posee cientos de ‘riffs’ que a través del tiempo se convirtieron en piezas dignas del museo musical.

Sin embargo, para facilitar esta tarea, utilizamos la IA de Google, Gemini, quien evaluó estos ritmos a partir de 3 elementos puntuales a considerar: La emocionalidad que imprimen a la canción, la inspiración que dejaron a ritmos sucesores, y también, lo simples pero efectivos que pueden llegar a ser.

El primero de la lista es ‘Smoke on the Water’ de Deep Purple. Esta canción lanzada en 1972, bajo el álbum ‘Machine Head’ es un clásico que aun a día de hoy suena en millones de reproductores. Este ‘riff’ es tocado por Ritchie Blackmore, guitarrista de la banda para la época.

El que le sigue es, sin dudas, un himno del rock y del romanticismo incluso, ‘Sweet Child o’ Mine’ de Guns N’ Roses tiene la particularidad de ser un éxito que en solo segundos permite identificar de cual se trata.

Esto gracias al ‘riff’ de Slash, uno que particularmente ha mencionado que no es de su agrado, pues surgió de una broma en el estudio donde intentó simular música de circo.

