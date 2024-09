Sting anuncia concierto en Colombia para 2025: fecha, ciudad y precio de las boletas

Archivado en: •

Sting emocionó a sus fanáticos en Colombia con un gran anuncio. El histórico artista que ha interpretado grandes éxitos de la talla de ‘Fields Of Gold’ o ‘Shape Of My Heart’ estará tocando en territorio nacional para todo su público próximamente.

Este anuncio fue realizado por todo lo alto durante este 23 de septiembre, por lo que los fanáticos de este gran músico llenaron las redes sociales con mensajes de alegría y de apoyo hacia este artista.

Para que no se pierda este histórico evento, aquí le contamos cada uno de los detalles de lo que será la llegada de Sting a Colombia.

En el contexto de su gira mundial ‘STING 3.0’, el cantante nacido en el Reino Unido, que posee una carrera sumamente laureada ha anunciado que estará presentándose en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá.

