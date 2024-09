Metallica en Colombia: estas serían las probabilidades de verlos en 2025

Metallica es una de las bandas más icónicas y aclamadas en la historia del rock y el metal. La banda ha dejado una huella imborrable en la música con álbumes clásicos como Master of Puppets, Ride the Lightning y The Black Album. Su energía en vivo, capacidad para reinventarse y mantenerse relevante a lo largo de las décadas, la han consolidado como una de las bandas más influyentes del rock.

Con millones de discos vendidos y múltiples premios, incluyendo varios Grammy, Metallica no solo ha revolucionado el metal, sino que también ha redefinido la industria musical con su estilo agresivo y su innovador enfoque en las presentaciones en vivo.

Recientemente, Metallica confirmó que su exitosa gira mundial M72 continuará en 2025, agregando 21 nuevas fechas en Norteamérica. El anuncio emocionó a sus seguidores, quienes podrán disfrutar del formato de «No Repeat Weekend», una innovadora propuesta en la que la banda promete no repetir canciones en dos noches consecutivas. La gira comenzará el 12 de abril de 2025 en Las Vegas y recorrerá diversas ciudades, cerrando en junio en Santa Clara, California, la ciudad natal de la banda.

Además de los estadios de fútbol americano, Metallica llevará su impresionante escenografía «in-the-round» a estadios universitarios, lo que significa que más seguidores podrán disfrutar del espectáculo en distintos formatos. La banda estará acompañada de otros grandes nombres del rock como Pantera, Limp Bizkit y Suicidal Tendencies en varias de sus fechas.

¿Metallica en Colombia en 2025?

A pesar del entusiasmo que ha generado este anuncio, la posibilidad de que Metallica regrese a Colombia en 2025 sigue siendo incierta. Hasta el momento, no se han dado a conocer negociaciones activas que indiquen que la banda incluirá a Colombia en su gira, dejando a los fans en expectativa sobre un posible regreso.

Metallica tiene varios seguidores en el país y ya ha tocado en Colombia en varias ocasiones, siendo la más reciente en 2016. No obstante, en esta fase de la gira aún no se ha mencionado ningún país de América Latina. A pesar de esto, no todo está dicho. Las giras de Metallica suelen extenderse, y no sería sorpresa que en el futuro se anuncien nuevas fechas que incluyan a Colombia u otros países de latinoamerica.

Por ahora, los fans colombianos deberán esperar algún anuncio oficial, ya sea para un concierto propio de la banda o la posibilidad de que Metallica sea parte de un festival importante en la región. Las entradas para las fechas confirmadas en Estados Unidos estarán disponibles a partir del 27 de septiembre.