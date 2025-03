Este es el posible setlist para el concierto de Sting en Bogotá ¿cantará las de The Police?

Se acerca la fecha de ver a una de las leyendas de rock en Colombia. Sting viene con su tour ‘3.0‘ y le contamos cuál es el impresionante setlist que ha tenido el artista británico durante sus conciertos.

Sting ya se ha presentado en Rio de Janeiro, Sao Paulo, y Curitiba en Brasil, Santiago de Chile y doble fecha en Buenos Aires, Argentina. Próximamente tendrá la oportunidad de subirse a los escenarios de Lima, Cuenca y Bogotá. Antes de hacer doble fecha en el auditorio nacional de México el 7 y 8 de marzo.

Entre canciones de The Police y de su repertorio propio, Sting ha demostrado que los fanáticos del classic rock en nuestro país disfrutarán de una noche inolvidable este 2 de marzo en el Movistar Arena en Bogotá.

En el setlist podemos destacar grandes éxitos como ‘Ten Summoner’s Sun’ y ‘…Nothing Like The Sun’; también de los más grandes éxitos de The Police como ‘Raggatta De Blanc’, ‘Outlandos D’Amour’ y ‘Synchonicity’. El show está adaptado al formato trío y tiene una duración aproximada de dos horas.

En su paso por Argentina, Sting tuvo un encuentro cumbre que voló la cabeza de todos los fanáticos del rock n’ roll al reunirse con Charly García.

Este es el posible setlist del concierto: