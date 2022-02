Sting vendió todo su catálogo de composiciones por más de 250 millones de dólares

Sting vendió todo su catálogo en una operación avaluada en más de 250 millones de dólares. Este incluyó canciones que compuso con The Police y temas escritos en su etapa como solitario.

El comprador del catálogo fue Universal y este tiene canciones como ‘Roxanne’, ‘Every Breath You Take’, ‘Message in a Bottle’, entre otros grandes éxitos en solitario como ‘If I Ever Lose My Faith in You’ o ‘Fields of Gold’.

Vendrían nuevos lanzamientos: venden todo el catálogo de David Bowie

En su carrera, primero con The Police y luego como solitario, vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Sting siguió el camino de otros grandes de la música como Bruce Springsteen, el cual vendió su catálogo a Sony Music por 500 millones de dólares, mientras que Bob Dylan vendió su catálogo por 400 millones de dólares a Universal.

Sting aseguró que para él es esencial que el trabajo realizado durante toda su carrera se encuentre en un lugar donde sea «valorado y respetado».