Serj Tankian se une a Slash y Duff para lanzar un nuevo sencillo; no fue para Guns N’ Roses

Duff McKagan y Slash son, sin dudas, dos de las grandes estrellas del rock. Ambos han logrado un puesto en el salón de la fama de este género, gracias a su participación en Guns N’ Roses y otros proyectos reconocidos.

En concreto, la carrera de ambos músicos ha sido sumamente extensa, por lo que poseen proyectos tanto en grupo, como también por solitario.

Luego de la reunión de la banda de los revólver y las rosas, ambos se han enfocado en esta agrupación, a pesar de lanzamientos posteriores en solitario.

Duff McKagan y Slash lanzan nuevo sencillo en conjunto

De manera particular, ambos han trabajado en giras nuevas con Axl Rose. Sin embargo, en este caso, trabajaron de forma distanciada del cantante para un sencillo.

En este caso, se trata de una canción en pro de la caridad, cuyo nombre es ‘I Can Breathe’. Esta canción también cuenta con la presencia de Cesar Gueikian, quien es el CEO de la marca de guitarras Gibson.

En el proceso creativo de esta pieza musical participó Serj Tankian, vocalista de System Of A Down. Sin embargo, es importante aclarar que no hace parte del sonido de la canción.

Tankian realizó una pintura llamada «They’re Coming’, la cual fue escalada a un tamaño más grande, para así convertirla en la portada de este sencillo.

Todas las ganancias que se reúnan a partir de este lanzamiento, serán donadas a la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales.

En caso de que quiera escuchar esta canción que cuenta con la participación de Duff McKagan en las voces, y de Slash en la guitarra, aquí les dejamos el resultado.

¿Habrá nuevo disco de Guns N’ Roses?

Más allá de este trabajo realizado por estos artistas, hay una duda que poseen todos los amantes de Guns N’ Roses, además de Duff McKagan y Slash como integrantes del grupo.

A partir de la reunión de la agrupación, Guns N’ Roses ha cautivado a sus fanáticos con distintas giras. Sin embargo, muchos empiezan a pedir nuevo material, en especial, en forma de álbumes.

Cabe recordar que el último lanzamiento discográfico de la banda liderada por Axl Rose, fue en 2008, bajo el nombre de ‘Chinese Democracy’, una producción que dejó mucho que desear.

A partir de estos deseos, los integrantes de la banda han especulado con esta posibilidad. Según Duff McKagan, el próximo año será uno lleno de actividad para Guns N’ Roses.

De hecho, Slash también se ha referido a esto, y ha asegurado que preparan nuevo material para Guns N’ Roses, aunque este no ha salido a la luz, más allá de algunos sencillos sueltos.

Lo cierto es que Guns N’ Roses espera volver a poner a vibrar a sus fanáticos durante 2025.