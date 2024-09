Revelan la fecha de salida del EFootball 2025, antiguo PES y competencia del EAFC 25

Archivado en: •

El EFootball es uno de los juegos de fútbol más importantes de los últimos años. El juego que es desarrollado por Konami, y que previamente era conocido como PES, ha tenido cierta popularidad, a pesar de sus errores.

Para muchos el cambio de nombre y de jugabilidad se convirtió en un completo error, especialmente a causa de varios fallos que poseía el juego en su salida.

Inicialmente este juego surgió como una opción de competencia directa para el FIFA, que pocos años después también cambió de nombre.

La salida del EFootball 2025

Sin embargo, este juego espera recibir un lavado de cara y mejorar su apariencia para los fanáticos en lo que será la salida del EFootball en su temporada 2025.

Este juego presenta algunas correcciones a errores del pasado. Un ejemplo de ello fueron caras de algunos jugadores claves, no obstante, respecto a temporadas recientes las novedades son pocas.

Más noticias: PES 2022: lluvia de críticas y memes por las graciosas gráficas del eFootball

Incluso, su perfil podrá mantener los puntos y las monedas que ya había logrado acumular durante la temporada pasada y que le permiten comprar jugadores o distintos elementos del juego.

Según reveló Konami, la actualización del EFootball para la temporada del 2025 será lanzada el 12 de septiembre.

It’s time for the new season to kick off! ⚽️ On September 12th, the latest #eFootball season update will be launched! A large-scale maintenance will be performed starting on September 11th in preparation for the new season update See here for details 👇https://t.co/0BApLEjHVJ pic.twitter.com/iRsoLKPVQl — eFootball (@play_eFootball) September 5, 2024

Cabe destacar que esto también puede ser descargado desde su Android. Incluso la empresa desarrolladora recomendó que para disminuir el tamaño, sitúe los gráficos del juego en estándar.

Más noticias: Adiós vaquero: PES se despide para darle paso a eFootball, nueva apuesta de Konami

About Downloading New Season Data: To minimize the size of the Android app, you can change the Graphics setting to «Standard» through the menu located at the bottom right of the top screen. After the download process is finished, you can switch the graphics to a higher quality. — eFootball (@play_eFootball) September 5, 2024

Entre las grandes novedades que presentará esta temporada, también se encuentran los derechos de imagen de algunos equipos. Esto será especial en la Serie A, donde se presentarán de manera exclusiva para el EFootball, como lo son el Inter y el Milan.

Milan is #eFootball 🔴⚫️🔵 We are proud to confirm that both @acmilan and @Inter are now exclusive to eFootball 🎮 The only simulation game where you can play as either of these footballing giants ⚽️👑#ACMilan #InterMilan pic.twitter.com/hLpR5Hw69s — eFootball (@play_eFootball) September 5, 2024

De esta manera, en caso de que desee disfrutar de la nueva temporada del EFootball 2025, tendrá que estar atento a su consola u otro dispositivo desde el 12 de septiembre.